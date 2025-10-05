HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Virajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Virajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi: 2 yaralı
Ufuk Dağ

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gizem D.D.Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, 4589 Sokak istikametine sola dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar devrilen elektrikli bisiklette bulunanların yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Gizem D.D.Ş. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Navide D. yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisikletin dönüş anında virajı alamayarak devrilmesi ve ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük ilgi görmüştü, sahteleri çıktı: Dikkat!Büyük ilgi görmüştü, sahteleri çıktı: Dikkat!
10 yıl önce çekmiş! Sosyal medyada gündem oldu10 yıl önce çekmiş! Sosyal medyada gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.