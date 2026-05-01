Virajı alamayan otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Nallıhan karayolu Aynalıkaya mevkisinde sabah saatlerinde seyreden ve henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil, virajı alamayarak karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Sürücüler ise bulundukları yerde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan her iki sürücü, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Toplam 4 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı güzergahta kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır