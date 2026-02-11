Viral olan 'altın shot' gerçekten sağlıklı mı? Profesör uyardı: Özellikle yatmadan önce içenler...

Altın shot adıyla sosyal medyada trend haline gelen zeytinyağı ve limon ikilisi, son dönemde "mucizevi shot"lar olarak hayatımıza girdi. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda, bu karışımın sabahları ayıltıcı etkisi, gece yatmadan önce ise detoks etkisi yarattığına dair binlerce video dolaşıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Her doğal ürün, her bünye için mucize değildir. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu karışımın faydalarından ziyade nasıl ve ne zaman tüketilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı.

EFSANE Mİ GERÇEK Mİ?

Güne zeytinyağı ve limon karışımıyla başlamanın vücut üzerindeki etkileri, en çok merak edilen konuların başında geliyor. Prof. Dr. Vedat Göral, sabah saatlerinde bu karışımı tüketmenin, sanılanın aksine "hurafe" olmadığını, doğru uygulandığında vücuda ciddi faydalar sağladığını belirtiyor.

Göral'a göre; özellikle kahvaltıdan hemen önce veya kahvaltı sırasında tüketilen bir kaşık zeytinyağı ve limon, sindirim sistemini harekete geçiriyor. Bu ikili, mideyi rahatlatarak güne daha zinde başlanmasına yardımcı oluyor. Prof. Dr. Göral, "Bu alışkanlık vücudu tok tutma özelliğine sahip. Aynı zamanda dolaşım sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Sabah alınan kaliteli bir yağ, metabolizmanın uyanmasına katkı sağlar" diyerek sabah tüketimini onaylıyor. Ancak burada kritik bir parantez açılıyor: Zeytinyağının kalitesi.

Prof. Dr. Göral, market raflarındaki her zeytinyağının bu kürü uygulamak için uygun olmadığını vurguluyor. "Eğer bu rutini bir şifa kaynağı olarak görüyorsanız, kullandığınız yağın soğuk sıkım, organik ve orijinal bir zeytinyağı olması şart. Düşük kaliteli, asiditesi yüksek veya işlem görmüş yağlar, beklenen faydayı sağlamadığı gibi mideyi de yorabilir" uyarısında bulunuyor. Ayrıca, kişi bu karışımı içtiğinde midesinde bir rahatsızlık hissediyorsa, bünyesini zorlamamalı ve ısrarcı olmamalıdır.

GECE YATMADAN İÇİLEN KARIŞIMLAR KARACİĞERİ TEMİZLER Mİ?

Sosyal medyada yayılan en büyük iddialardan biri de gece yatmadan önce içilen zeytinyağı ve limonun, uyku sırasında karaciğeri temizlediği ve koruduğu yönünde. Prof. Dr. Vedat Göral, bu iddianın bilimsel bir dayanağı olmadığını ifade ediyor.

"Bu uygulamanın karaciğeri koruduğuna dair kanıtlanmış bir tıbbi veri yok" diyen Göral, gece tüketiminin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. Göral, bu inanışın büyük ihtimalle bir "plasebo etkisi" veya sosyal medya yönlendirmesi (viral) olduğunu belirterek şunları söylüyor:

"Gece yatmadan önce yağlı gıdalar ve asidik olan limon suyunun tüketilmesi, biyolojik saatimiz ve sindirim sistemimiz için önerdiğimiz bir durum değil. Özellikle gece saatlerinde mide asidinin artması riski varken, üzerine bir de yağ ve limon eklemek, reflü ve gastrit şikayeti olan kişilerde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu karışımın gece yerine gün içinde, salatalarda, sabah kahvaltısında veya öğle yemeğinde tüketilmesi çok daha sağlıklıdır."

Limon ve zeytinyağının birleşimi, sıklıkla "göbek eriten", "yağ yakan" bir formül olarak pazarlanıyor. Peki, sadece bu karışımı içerek zayıflamak mümkün mü?

Prof. Dr. Vedat Göral, bu konuda beklentinin düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Bu karışımın metabolizmayı hafif düzeyde etkileyebileceğini, ancak doğrudan "yağ yakıcı" olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Göral, "Bu karışım çok fazla yağ yakmaz, etkisi oldukça sınırlıdır" diyor. Kilo vermenin tek bir besine veya karışıma indirgenemeyeceğini vurgulayan Göral, asıl formülü şöyle özetliyor:

"Gerçek bir yağ yakımı ve sağlıklı kilo kaybı istiyorsanız; yağlı gıdalardan uzak durmalı, düzenli yürüyüş yapmalı, karbonhidrat ve şekeri hayatınızdan çıkarmalısınız. Bu yöntemler, sabah içeceğiniz bir kaşık karışımdan çok daha etkili ve kalıcıdır. Zeytinyağı ve limonu bir zayıflama ilacı gibi görmek, sadece bir illüzyondur."

KİMLER UZAK DURMALI?

Zeytinyağı ve limon, doğal ve sağlıklı besinler olsa da, bir araya geldiklerinde asidik ve yağlı bir yapı oluştururlar. Bu durum, herkes için uygun olmayabilir. Prof. Dr. Vedat Göral, genel olarak sağlıklı bireylerin bu kürü uygulamasında bir sakınca olmadığını belirtse de, "fayda-zarar dengesinin" gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Prof. Dr. Göral, şu grubu uyarıyor: "Midesinde ülser, aktif gastrit veya reflü sorunu olanlar, bu karışımdan kesinlikle uzak durmalı. Limonun asidik yapısı ve yağın mide boşalmasını etkilemesi, mevcut mide şikayetlerini alevlendirebilir. Ayrıca C vitaminine karşı hassasiyeti olan kişiler de bu kürü uygulamamalıdır."