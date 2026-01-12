HABER

Viranşehir-Diyarbakır yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa’da, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar ve sis bulutu nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun kırsal Çeşme mevkiinde meydana geldi.

Viranşehir-Diyarbakır yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'da, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar ve sis bulutu nedeniyle yaşanan zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun kırsal Çeşme mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle birden fazla aracın karıştığı kazada İbrahim G. (76), Zehra G. (24), Aliye G. (48) ve Mehmet Ali G. (44) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

