Viranşehir’deki ölümlü trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun Kırlık Mahallesi mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen seyir halindeki tır, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, tırda bulunan yolcu Abdullah Sert olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Abdullah Sert’in cenazesi morga kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpma anı yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle tırın parçalara ayrıldığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.