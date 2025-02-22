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Virüsler kol geziyor! Kış hastalıklarından korunmak için bunu mutlaka yapın!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.02.2025 12:41
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Yağmur Gökçen Sezer Ak, mevsimsel grip ve beslenme konularında önemli bilgilendirmelerde bulunarak, "Günde en az 400 gram sebze ve meyve tüketilmeli, bu besinlerin mevsimine uygun olarak seçilmeli" dedi.

Virüsler kol geziyor! Kış hastalıklarından korunmak için bunu mutlaka yapın!

Diyetisyen Yağmur Gökçen Sezer Ak, grip virüsünün neden olduğu ve sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında daha sık görülen bu bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Gripten korunmak için grip aşısının önemine vurgu yapan Sezer Ak, "Kişisel hijyenin sağlanması ve ellerin sık sık yıkanmasının, sosyal mesafenin korunmasının grip yayılmasını önlemede büyük rol oynuyor. Ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemli. Bağışıklık sisteminin A, C, D ve E vitaminlerinden zengin besinlerle desteklenmesi gerekmekte.

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Günde en az 400 gram sebze ve meyve tüketilmeli, bu besinlerin mevsimine uygun olarak seçilmeli. Düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirilmesi, tütün ve alkol kullanımından uzak durulması gerekir.

MEYVE SEBZE

Sağlıklı beslenme, virüslere karşı savaşmaya ve bağışıklık sistemini geliştirmeye katkıda bulunur. Besin çeşitliliği arttırılarak her gün çeşitli besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmelidir. Hazır paketli ürün tüketimi sınırlandırılmalı ve evde yemek yeme alışkanlığı edinilmelidir" dedi.

bağışıklık sistemi

Grip dönemlerinde kalabalık ortamlardan kaçınılmasının hastalığın yayılmasını önlemek açısından önemli olduğunu belirten Sezer Ak, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
virüs
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