Virüslere karşı uyarı geldi: Soğuk havalarda dikkat!

Soğuk havalarda çocukların hastalıklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Şirin Zeynep Haskalp Arıkan, 3 günden uzun süren ateşin önemli olduğunu belirtiyor.

Solunum sıkıntısı ve sıvı alamama durumları da acil müdahale gerektiriyor. Kış mevsiminde okul ve kreş çağındaki çocuklar, solunum yolu enfeksiyonlarına daha açık hale geliyor. Kalabalık ortamlarda virüslerin yayılması daha kolay oluyor. Soğuk havalarda hastalık bulaşma hızı artıyor ve çocuklarda sık hastalık görülüyor.

EN YAYGIN ENFEKSİYONLARA KARŞI UYARDI

Enfeksiyonlar arasında en yaygın olanlar, influenza, RSV ve Covid-19'dur. Çocuklarda ateş, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler gözlemlenebilir.

Kronik hastalığı olan 5 yaşın altındaki çocuklar daha fazla risk altında. Aileler belirtileri dikkatle izlemelidir.

Ateş 3 günden fazla sürerse, doktorla iletişime geçilmelidir. Korunma için el yıkama ve kapalı alanların havalandırılması kritik öneme sahiptir.

Ayrıca, hasta çocukların okula gitmesi önlenmelidir. Gereksiz antibiyotik ve multivitamin kullanmaktan kaçınılmalıdır.

6 aydan sonra grip aşısı yaptırmak önerilmektedir. Özellikle kapalı ortamlarda bulunan çocukların aşılanması önemli bir koruma sağlamaktadır.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır