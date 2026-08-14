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'Vize danışmanlığı' soruşturması! 37 tutuklama

İstanbul'da vize danışmanlığı adı altında çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri iddia edilen yapılara yönelik soruşturmada 37 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

'Vize danışmanlığı' soruşturması! 37 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen vize danışmanlığı soruşturmasında gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 38’i tutuklama, 3’ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 1

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hâkimlik, aralarında vize danışmanlığı şirketlerinin yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Dört şüpheli ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 2

RANDEVULARIN BOT YAZILIMLARLA ALINDIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine “bot” olarak adlandırılan yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasını fiilen zorlaştırdığı iddia ediliyor.

Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 3

Şüphelilerin belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek tutarlarda para tahsil ettikleri, taahhüt edilen hizmetin sağlanmadığı durumlarda ise ücret iadelerinin yapılmadığı öne sürülüyor. Başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde de bulgular elde edildiği belirtildi.

Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 4

HESAPLARDA 2,8 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemelerde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi. Aynı dönemde 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi.

Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 5

Tahsil edilen paraların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, ayrıca yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 6

Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatılmıştı.

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Vize danışmanlığı soruşturması! 37 tutuklama 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vize
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