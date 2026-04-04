Vize randevularında “Karaborsa çetesi” iddiası! Türklerin vize alamama nedeni bu mu? Şikayet yağıyor...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İspanya, İtalya ve Almanya başta olmak üzere birçok
Avrupa ülkesine ait vize randevu sisteminde ciddi usulsüzlükler yaşandığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı “sözde vize şirketlerinin” bot yazılımlar aracılığıyla randevuları topladığını ve daha sonra yüksek ücretlerle sattığını ifade etti.
Haskoloğlu, vatandaşların normal şartlarda ücretsiz olarak erişebildiği vize randevularının bu şirketler tarafından 250 Euro ile 400 Euro arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirtti.
Randevu almak isteyen kişilerin aylarca sistemde yer bulamadığını vurgulayan gazeteci, bu durumun organize bir karaborsa düzenine dönüştüğünü savundu.
İddiaya göre, vize randevuları sistem açılır açılmaz saniyeler içinde doluyor. Bu durumun arkasında otomatik çalışan bot yazılımların olduğu öne sürülürken, bireysel başvuru sahiplerinin sisteme erişimde ciddi zorluk yaşadığı ifade ediliyor. Haskoloğlu, “Bu şirketlerden hizmet almadan randevu bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi.
Söz konusu sistemin büyük bir ekonomik hacme ulaştığını dile getiren Haskoloğlu, bu “korsan vize şirketlerinin” yılda milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ileri sürdü. İddialar, vize süreçlerinde şeffaflık ve erişim eşitliği konularını yeniden gündeme taşıdı.
Haskaloğlu, elde ettiği delilleri Avrupa Birliği yetkililerine ilettiğini ve konu hakkında inceleme başlatıldığının kendisine bildirildiğini açıkladı.
Öte yandan söz konusu haberlerin ardından kendisine benzer çok sayıda şikayetin de geldiğini belirtiriken, "Benim ve bana ihbar edenlerin Whatsapp hattını bu randevu çetesi kapattırdı. Yeni bir açıklama yapan Haskaloğlu "Bu arada bu çete üyelerine de şunu söyleyeyim: İstediğiniz kadar kaldırtın zaten tüm delilleri aldım. Instagram'daki sorunu da çözdüm. Whatsapp'ı da çözeceğim ancak bunu yapanların da kim olduğunu bulacağım." ifadelerini kullandı.
