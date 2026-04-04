HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vize randevularında “Karaborsa çetesi” iddiası! Türklerin vize alamama nedeni bu mu? Şikayet yağıyor...

Avrupa ülkelerinin vize randevu sistemlerinin bot yazılımlarla manipüle edildiği öne sürüldü. Ücretsiz randevuların 250–400 Euro arasında satıldığını belirten gazeteci İbrahim Haskoloğlu, gelen ihbar ve şikayetlerin ardından konuyla ilgili Avrupa Birliği nezdinde inceleme başlatıldığını açıkladı. Yaptığı haber sonrası çete üyelerinin sosyal medya hesaplarını kapattırdığını duyuran Haskoloğlu, geri adım atmayacağının altını çizdi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İspanya, İtalya ve Almanya başta olmak üzere birçok
Avrupa ülkesine ait vize randevu sisteminde ciddi usulsüzlükler yaşandığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı “sözde vize şirketlerinin” bot yazılımlar aracılığıyla randevuları topladığını ve daha sonra yüksek ücretlerle sattığını ifade etti.

“ÜCRETSİZ HAK PARAYLA SATILIYOR”

Haskoloğlu, vatandaşların normal şartlarda ücretsiz olarak erişebildiği vize randevularının bu şirketler tarafından 250 Euro ile 400 Euro arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirtti.

Randevu almak isteyen kişilerin aylarca sistemde yer bulamadığını vurgulayan gazeteci, bu durumun organize bir karaborsa düzenine dönüştüğünü savundu.

SANİYELER İÇİNDE TÜKENİYOR

İddiaya göre, vize randevuları sistem açılır açılmaz saniyeler içinde doluyor. Bu durumun arkasında otomatik çalışan bot yazılımların olduğu öne sürülürken, bireysel başvuru sahiplerinin sisteme erişimde ciddi zorluk yaşadığı ifade ediliyor. Haskoloğlu, “Bu şirketlerden hizmet almadan randevu bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi.

MİLYONLARCA DOLARLIK PAZAR

Söz konusu sistemin büyük bir ekonomik hacme ulaştığını dile getiren Haskoloğlu, bu “korsan vize şirketlerinin” yılda milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ileri sürdü. İddialar, vize süreçlerinde şeffaflık ve erişim eşitliği konularını yeniden gündeme taşıdı.

AB İNCELEME BAŞLATTI

Haskaloğlu, elde ettiği delilleri Avrupa Birliği yetkililerine ilettiğini ve konu hakkında inceleme başlatıldığının kendisine bildirildiğini açıkladı.

HASKALOĞLU: "ÇETE ÜYELERİ HESAPLARIMI KAPATTIRDI"

Öte yandan söz konusu haberlerin ardından kendisine benzer çok sayıda şikayetin de geldiğini belirtiriken, "Benim ve bana ihbar edenlerin Whatsapp hattını bu randevu çetesi kapattırdı. Yeni bir açıklama yapan Haskaloğlu "Bu arada bu çete üyelerine de şunu söyleyeyim: İstediğiniz kadar kaldırtın zaten tüm delilleri aldım. Instagram'daki sorunu da çözdüm. Whatsapp'ı da çözeceğim ancak bunu yapanların da kim olduğunu bulacağım." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Vize Türkiye İbrahim Haskoloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
hiç alakası bile yok.coronadan bu yana istekler kabul edilmiyor.annem 2 defa geldi gitti coronadan bu yana getirtemiyorum.konsolosluklarda vize vermiyorlar.artık ne soylediyseniz icerdekilere 250 kisiden 10 tanesi anca vize aliyor onlarda torpilli olanlar.konsolosluk önlerine gidin bir bakın evli fakat 2-3 senedir gidemeyen binlerce insan var.
DEVLET NEREDE DİYE SORMAZLAR MI İNSANLAR ŞİMDİ
Bundan 8 yıl önce bulgaristan için vize randevunu pat diye alabilmiştim, 3 yıl önce ise teeee ankarada 3 ay sonrasına zar zor bulabilmiştim, şu an bakıyorum 3 ay sonrasına bile randevu yok demek ki sebebi buymuş. Vay arkadaş be nefes almak bile paralı olmuş tabirinin ta kendisi.
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.