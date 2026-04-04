Vize randevularında “Karaborsa çetesi” iddiası! Türklerin vize alamama nedeni bu mu? Şikayet yağıyor...

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İspanya, İtalya ve Almanya başta olmak üzere birçok

Avrupa ülkesine ait vize randevu sisteminde ciddi usulsüzlükler yaşandığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı “sözde vize şirketlerinin” bot yazılımlar aracılığıyla randevuları topladığını ve daha sonra yüksek ücretlerle sattığını ifade etti.

“ÜCRETSİZ HAK PARAYLA SATILIYOR”

Haskoloğlu, vatandaşların normal şartlarda ücretsiz olarak erişebildiği vize randevularının bu şirketler tarafından 250 Euro ile 400 Euro arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirtti.

Randevu almak isteyen kişilerin aylarca sistemde yer bulamadığını vurgulayan gazeteci, bu durumun organize bir karaborsa düzenine dönüştüğünü savundu.

SANİYELER İÇİNDE TÜKENİYOR

İddiaya göre, vize randevuları sistem açılır açılmaz saniyeler içinde doluyor. Bu durumun arkasında otomatik çalışan bot yazılımların olduğu öne sürülürken, bireysel başvuru sahiplerinin sisteme erişimde ciddi zorluk yaşadığı ifade ediliyor. Haskoloğlu, “Bu şirketlerden hizmet almadan randevu bulmak neredeyse imkânsız hale geldi” dedi.

MİLYONLARCA DOLARLIK PAZAR

Söz konusu sistemin büyük bir ekonomik hacme ulaştığını dile getiren Haskoloğlu, bu “korsan vize şirketlerinin” yılda milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ileri sürdü. İddialar, vize süreçlerinde şeffaflık ve erişim eşitliği konularını yeniden gündeme taşıdı.

AB İNCELEME BAŞLATTI

Haskaloğlu, elde ettiği delilleri Avrupa Birliği yetkililerine ilettiğini ve konu hakkında inceleme başlatıldığının kendisine bildirildiğini açıkladı.

HASKALOĞLU: "ÇETE ÜYELERİ HESAPLARIMI KAPATTIRDI"

Öte yandan söz konusu haberlerin ardından kendisine benzer çok sayıda şikayetin de geldiğini belirtiriken, "Benim ve bana ihbar edenlerin Whatsapp hattını bu randevu çetesi kapattırdı. Yeni bir açıklama yapan Haskaloğlu "Bu arada bu çete üyelerine de şunu söyleyeyim: İstediğiniz kadar kaldırtın zaten tüm delilleri aldım. Instagram'daki sorunu da çözdüm. Whatsapp'ı da çözeceğim ancak bunu yapanların da kim olduğunu bulacağım." ifadelerini kullandı.