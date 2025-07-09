HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları Türk erkeklerle ile evlendirildiler! Sahte aşk şebekesi deşifre oldu

Ankara'da vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları para karşılığında sahte belge düzenleyerek Türk erkeklerle evlendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli yakalandı.

Vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları Türk erkeklerle ile evlendirildiler! Sahte aşk şebekesi deşifre oldu

Ankara'da gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia eden kişinin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen kişiler olduğu tespit edildi.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EVLİLİKLERİ İPTAL OLACAK!

Fas tarafından verilmesi gereken belgenin sahtesini düzenledikleri ortaya çıktı. Araştırmalarda aracı olarak tabir edilen kişilerin vize süresi bitmiş Fas uyruklu kadınları ve Türk erkeklerini evlendirmek için bir araya getirdikleri, karşılığında ise iki taraftan da para alındığı tespit edildi.

Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği belirlenirken, yasal geçerliliği olmayan söz konusu evliliklerin de iptal edileceği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da korkunç cinayet: 19 yaşındaki Bünyamin öldürüldü!Tekirdağ'da korkunç cinayet: 19 yaşındaki Bünyamin öldürüldü!
MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta kritik temaslarda bulundu!MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta kritik temaslarda bulundu!

Anahtar Kelimeler:
Ankara nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

X'in yapay zeka asistanı Grok kontrolden çıktı, ortalık karıştı!

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Mansur Yavaş canlı yayında duyurdu: "Görevi bırakmaya razıyım"

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Evliliği yalanlamışlardı! Sonunda yakalandılar! Böyle görüntülendiler

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

Direndi ve efsane oldu! Victor Osimhen, Galatasaray'da! Napoli'nin 'kırılmaz' denilen inadı kırıldı ve anlaşma sağlandı! Türk futbol tarihine geçecek...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.