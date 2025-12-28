HABER

Voleybolda "libero" oyuncusu neden takımdan farklı renkte forma giyer?

Voleybolda oyuncular arasında liberolar ayrı bir yere sahiptir. Bu ayrım kurallar ile desteklenmektedir. Liberoların tanınırlığı için sembolik bir uygulama mevcuttur.

Voleybolda "libero" oyuncusu neden takımdan farklı renkte forma giyer?
Doğukan Bayrak

Voleybol birçok takım sporunda yer alan birtakım dinamiklere sahiptir. Ayırıcı yön olarak voleybolda takım içi roller ve takım stratejisi kurallarla sınırlandırılmıştır. Oyuncular pozisyonlarına göre takım içerisindeki rollerine büyük oranda bağlıdır. Ön alan oyuncularının hücum katılımı arka alan oyuncularının savunma desteği belirli kurallarla çizilmektedir. Ayrıca topa 3 kez dokunma kuralı takımları karşılama ve hücum sırasında kreatif olmaya yönlendirmektedir.

Ralli sırasında oyuncuların hızlı karar alma becerisine sahip olması gerekir. Oyuncular karşılama sırasında pozisyonlarını kaybettiğinde takımların hücum seçeneklerini azaltabilir. Voleyboldaki savunma ve hücum arasındaki ayrımın kompakt bir şekilde desteklenmesi için "libero" oyuncular görevlendirilir. Libero oyuncular oyun içerisindeki özelliklerini belli eden bir forma giyerler.

Voleybolda "libero" oyuncusu neden takımdan farklı renkte forma giyer?

Liberolar voleybolda 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Takımların savunma bölümünde yer alır. Liberonun voleybola kazandırılma amacı rallilerin daha uzun sürmesidir. Oyunun mevcut kuralları değiştirilmeden rekabetçiliğin arttırılacağı bir yeniliktir. Oyun içerisinde libero sadece arka alanda konumlanabilir ve ön hat hücumunda yer alamaz. Savunma görevinde olmasına karşın top karşılamalarında blok vuruşuna kalkamaz. Liberonun savunma rolü alansal bir genişliğin kazandırılmasıdır.

Libero arka taraf ile hücum bölgesi arasındaki boşluk alanda (gap zone) takımın oyununu şekillendirir. Futboldaki 6 ve 8 numara tanımlarına benzer bir görevi vardır. Ancak futboldaki 8 numara gibi hücuma dahil değildir ve 6 numara kadar tutucu değildir. Aktif alanda oynayan, oyun kurabilen sınırlandırılmış bir roldür. Liberonun hücum başlatmadaki istisnası verilen pasın manşet vuruşla olmasıdır. Parmak ucu pasıyla hücum başlatamaz. Tüm sınırlamalara rağmen savunmadaki hareket özgürlüğüne ve oyuncu değişiminde sınırsız hakka sahiptir.

Liberonun sınırlamaları ve imtiyazları ayırt edilebilirliğini gerekli kılmaktadır. Bu sebeple liberolar diğer oyunculardan farklı renkte bir forma giymektedir. Liberonun farklı formaya sahip olması oyun akışını korur. Hakemlerin hem liberoyu hem diğer oyuncuları ayırt etmesini kolaylaştırır. Çünkü liberonun konumlanması belirli oranda sabittir.Liberonun konumuna göre oyun akışı tahmin edilebilir bir düzlemde ilerler. Özellikle uzayan ve kaotikleşen rallilerde merkez nokta olarak belirlenir. Bu durum hakemlerin algısı ile sınırlı değildir. Takım arkadaşları ve rakiplerin de liberoyu ayırt etmesi sağlanır.

Takım arkadaşları bir pas opsiyonu olarak liberonun farkında olmaları gerekir. Ralli içerisindeki konumuna bağlı olmaksızın libero hücumda sonraki alternatiflerde yer almamalıdır. Özellikle karşılanması zor alanlara giden toplarda oyuncular öncelikle topun oyunda kalmasına meyillidir. Pas hakkının tükendiği noktalarda liberoya çıkartılan top hatalı hücuma sebebiyet verebilir.

Forma rengine bağlı pas ve hücum opsiyonları ralli sırasında rakip takım tarafından takip edilir. Bu sayede rakipten gelecek karşılamanın yönünü tahmin etmeleri kolaylaşır. Voleybolda karşılamanın ana koşulu alan paylaşımıdır. Örneğin diyagonal bir pozisyonda topun libero yönünden sürdürülemeyeceğine yönelik önlem alınabilmektedir.

