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  4. Volkan Konak'ın cenaze töreninde iğrenç olay! Yaka paça dışarı atıldı

Volkan Konak'ın cenaze töreninde iğrenç olay! Yaka paça dışarı atıldı

01.04.2025 17:11
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 17:11
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Usta sanatçı Volkan Konak için bugün İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Konak'ın cenazesinde kısa süreli arbede de yaşandı. Konak'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Trabzon'a gönderildi. Öte yandan Konak'ın cenaze töreninde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, güvenlik tarafından alan dışına atıldı.

Usta sanatçı Volkan Konak KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşmıştı. Sahnede kalp masajı yapılan ve hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

VOLKAN KONAK İÇİN SON GÖREV

Konak için bugün öğlen namazının ardından İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Konak'ın ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Oyuncu Melek Baykal, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen ve sanatçı Orhan Gencebay, Koray Avcı, Linet, Hakan Altun, Berkay ve çok sayıda seveni katıldı. Tören sırasında yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar bariyerleri aşarak alana girdi. Kısa süreli arbede yaşandı.

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Konak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Trabzon Maçka'ya gönderildi.

"CENAZEDE KADINLARI TACİZ ETTİ" İDDİASI

Gece Muhabiri adlı hesabın paylaşımına göre Volkan Konak'ın cenaze töreninde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir şahıs, güvenlik tarafından alan dışına atıldı.

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Volkan Konak
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