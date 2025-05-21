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Volkan Konak'ın vefatından sonra 'Gebermiş' diyerek paylaşım yapmıştı! Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında yeni gelişme

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatı üzerine "Gebermiş" diyerek tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Müftü hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açıldı. Müftü Mehmetalioğlu, 9 yıl ceza istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Volkan Konak'ın vefatından sonra 'Gebermiş' diyerek paylaşım yapmıştı! Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu hakkında yeni gelişme
Begüm Özkaynak

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Volkan Konak paylaşımıyla tepki çeken Ahmet Mehmetalioğlu kendini savunurken "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime. Türk Dil Kurumunda da öldü anlamı ifade eden bir kelime. Fakat tabi Allah dostları için kullanılan ’hakka yürüdü’ diyecek halimiz yoktu. Geberdi nihayetinde bir Arapça kelimedir. Kabre girdi manası içeren bir kelimedir. Bizde Arapça bilgimiz olduğu için bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman Volkan Konak'a bakışımız gibi olmadı" demişti.

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9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müftü hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açıldı.

9 yıla kadar hapsi istenen müftü önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÖREV YERİ DE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan tepki çeken paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Mehmetalioğlu'nun görev yeri de değiştirildi.

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

ÇATALCA BELEDİYESİ TEPKİ OLARAK BİR SOKAĞIN ADINI "VOLKAN KONAK SOKAĞI" OLARAK DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ayrıca Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar vermiş ve müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin "Volkan Konak Sokağı" olarak değiştirmişti.

(NTV HABER)

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca müftülük
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