Volkan Konak için "Gebermiş" paylaşımı tepki çekmişti! Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu yeni gelişmeyi kendi duyurdu: "Kocaeli'ye tayinim çıktı"

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak hakkında yaptığı çirkin paylaşımla eleştiri oklarını üzerine çekmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de mitinglerde bu paylaşım nedeniyle yuhalattığı Mehmetalioğlu'nun tayini çıktı.

VAİZ OLARAK TAYİNİ ÇIKTI

Ahmet Mehmetalioğlu sosyal medyadan vaiz olarak tayini çıktığını duyurdu.

"BİR SAVAŞA GİRİLDİYSE BEDELİNİ DE ÖDEYECEĞİZ ELHAMDÜLİLLAH"

Paylaşımında “Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı" diyen Mehmetalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok.”

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU: ’HAKKA YÜRÜDÜ’ DİYECEK HALİMİZ YOKTU

Volkan Konak paylaşımıyla tepki çeken Ahmet Mehmetalioğlu kendini savunurken "Bireysel tepkimi bu şekilde göstermek istedim. Ne dedim, ‘sahne de geberdi’ dedim. Geberdi kelimesi kanunen bir suç teşkil etmeyen bir kelime. Türk Dil Kurumunda da öldü anlamı ifade eden bir kelime. Fakat tabi Allah dostları için kullanılan ’hakka yürüdü’ diyecek halimiz yoktu. Geberdi nihayetinde bir Arapça kelimedir. Kabre girdi manası içeren bir kelimedir. Bizde Arapça bilgimiz olduğu için bu kelimeyle bu ölümü ifade ettim. Yoksa bizim sanata, sanatçıya bakışımız hiçbir zaman Volkan Konağa bakışımız gibi olmadI" demişti.

ÇATALCA BELEDİYESİ VOLKAN KONAK’IN ADINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından hakkında yapılan tartışmaların ardından, Çatalca Belediyesi tarafından müftülük binasının arkasındaki bir sokağa “Volkan Konak Sokağı” ismi verilmişti. Karar, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınmıştı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır