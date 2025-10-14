Von der Leyen: "AB, Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlayacak"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Srebrenitsa Anıt Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyaretten sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Von der Leyen, “Srebrenitsa Anıtı’nı ziyaretim beni çok derinden etkiledi. Srebrenitsa'da 30 yıl önce katledilen 8 bin 300'den fazla Boşnak erkek ve çocuğun anısını onurlandırdım ve 30 uzun yıl boyunca kaybın yükünü taşıyan annelere, eşlere ve kızlara saygılarımı sundum” ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIMI HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ"

Gerçeği korumanın ve uzlaşma için aktif olarak çalışmanın kendileri için görev olduğunu kaydeden von der Leyen, “Avrupa Birliği, Srebrenitsa soykırımını her zaman hatırlayacaktır” dedi.

(DHA)

