Vos26 Derneği, Ankara’daki modelcilik yarışmasından 14 ödülle döndü

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara Model Show 2025’te toplam 14 ödül kazanarak ödülleri Eskişehir’e getirdi.Eskişehirli gönüllüler, modelcilik yarışmasında toplam 14 ödül kazandı.

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara Model Show 2025’te toplam 14 ödül kazanarak ödülleri Eskişehir’e getirdi.

Eskişehirli gönüllüler, modelcilik yarışmasında toplam 14 ödül kazandı. Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılından günümüze kadar uyguladıkları "Bir Hobiye Ne Dersin?" Projesi kapsamında yüzlerce çocuğun modelcilik hobisi ile tanışmasını sağladığı belirtildi. Yönetim, Şubat ayı içerisinde 8. sergilerini açacaklarını ve model severlere küçük ölçeklerde büyük dünyalar yaşatmaya devam edeceklerini de sözlerine eklerken, dernek üyelerinden Ali Oktay Eser, Alper Ünlüer, Semih Çeviren ile Onur Başaran’a başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Eskişehir
