VPN kullanmak tehlikeli mi? Bilmeniz gerekenler: Uzmandan uyarılar...

VPN, internet bağlantınızı şifreleyerek verilerinizi güvenli bir tünel üzerinden ileten bir teknolojidir. IP adresinizi gizler, böylece çevrimiçi faaliyetleriniz takip edilemez hale gelir.

Kullanıcılar genellikle VPN’leri şu nedenlerle tercih eder:

Gizlilik: Kişisel verilerinizi internet servis sağlayıcılarından (ISS) veya hackerlardan korur.

Erişim: Bölgesel kısıtlamalı içeriklere ulaşımı sağlar.

Güvenlik: Halka açık Wi-Fi ağlarında veri hırsızlığına karşı koruma sunar.

Ancak uzmanlar, VPN kullanımının tamamen risksiz olduğunu söylemek mümkün değildir diye uyardı.

VPN KULLANIMINDAKİ POTANSİYEL TEHLİKELER

VPN’ler genellikle güvenli bir çözüm olarak görülse de, bazı durumlarda tehlike yaratabilir:

Güvensiz sağlayıcılar: Ücretsiz veya bilinmeyen VPN servisleri, verilerinizi kaydedebilir ve üçüncü taraflarla paylaşabilir. Örneğin, 2021’de bazı ücretsiz VPN’lerin kullanıcı bilgilerini sattığı iddia edilmişti.

Yavaş bağlantılar: Düşük kaliteli VPN’ler, internet hızınızı ciddi şekilde düşürebilir ve bağlantı kopmaları yaşatabilir.

Yasal sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasaktır veya sıkı düzenlemelere tabidir. Bu tür bölgelerde kullanımı, hukuki riskler doğurabilir.

Sahte uygulamalar: Google Play veya App Store’da yer alan sahte VPN uygulamaları, cihazınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir.

GÜVENLİ VPN KULLANIMI İÇİN İPUÇLARI

VPN’den faydalanırken riskleri en aza indirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Güvenilir bir sağlayıcı seçin.

Güncel yazılım kullanın: VPN uygulamanızın ve cihazınızın güncel olduğundan emin olun.

VPN uygulamanızın ve cihazınızın güncel olduğundan emin olun. Kill switch özelliği: Bağlantı kesildiğinde internet erişimini otomatik olarak kapatan bu özellik, veri sızıntılarını önler.

VPN GERÇEKTEN TEHLİKELİ Mİ?

VPN kullanmanın tehlikeli olup olmaması, büyük ölçüde nasıl ve hangi servisi kullandığınıza bağlıdır. Güvenilir bir sağlayıcıyla, doğru ayarlarla kullanıldığında VPN, çevrimiçi güvenliğinizi artırır. Ancak, yanlış bir seçim yaparsanız, gizliliğiniz riske girebilir. Araştırmalar, kullanıcıların %60’ının VPN’leri güvenlik amacıyla kullandığını, ancak %25’inin ücretsiz servislerden dolayı veri ihlali yaşadığını gösteriyor.

UZMANDAN UYARILAR

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Ali Süzen, "Ülke bazlı sıkıntılar ve uygulamayı geliştiren firma bazlı sıkıntılar yaşanabilir. Birinci durumda, uygulamayı geliştiren kişiler trafiklerimizi ve girdiğimiz sayfaları görebilecek ve işlemlerimizi denetleyebilecekler. İkinci durumda ise cep telefonu ve tabletler özelinde bilinçsiz VPN kullanımı nedeniyle zararlı yazılımlar içeren VPN uygulamalarının yaygınlaşması sorun yaratabilir. Ücretsiz veya lisanssız VPN uygulamaları bu tür riskler taşıyor. VPN açıkken Instagram'a erişen bir kullanıcının, VPN'yi kapattıktan sonra e-ticaret, kredi kartı veya bankacılık ve e-devlet işlemlerini gerçekleştirmesi daha güvenli olacaktır" dedi.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır