VR gözlük nedir? Nerelerde kullanılır? VR gözlük kullanım alanları

Akıllı cihazlar ve kullanıcı deneyimini geliştiren uygulamalar fiziki dünyayla sanal dünya arasındaki köprüyü farklı bit boyuta taşır. Öyle ki artık amaç kullanıcıların çevrimiçi olmasından öte melez bir yapı oluşturmaktır. Örneğin fiziki maddi varlıkların kodsal sistemlerde bir karşılık bulması bu birleşmenin önemli bir etkisidir. Tüm gelişmeler temelinde kullanıcı konforu, işlem kolaylığı, deneyimin iyileştirilmesi ve gerçeklik algısının yükseltilmesi üzerine devam etmektedir. Öte yandan VR gözlükler bu fiziki/sanal dünya birleşmesini görsel olarak ileri bir düzeye taşır.

VR (Virtual Reality / Sanal Gerçeklik) gözlük gerçek dünyayı sanal dünyaya taşıyan ve üç boyutlu yapay bir dünyayı gözlerinin önüne getiren bir aygıttır. Başa takılarak kullanılır. İçersinde yer alan iki küçük ekran/lens kombinasyonu ile iki göze ayrı görüntü vererek derinlik hissi (stereoskopi) oluşturur. Böylelikle klasik ekranlardaki 2 boyutlu görüntünün ötesine geçilir. Başlıktaki sensörler ve harici kameralar ile kafa ve el hareketler milisaniyelik hassasiyetle izlenir; sistem bu veriye göre sahneyi yeniden tasarlar ve gerçeklik hissiyatı oluşturulur.

VR gözlük nerelerde kullanılır?

VR gözlük birçok amaçla kullanılmaktadır. Kişisel kullanıma uygun modeller fiyat/performans olarak tasarlanırken daha profesyonel modeller de mevcuttur. Oyuncular için üretilen VR gözlüklerde ritim, nişancı, sürüş/uçuş simülasyonları, macera türündeki oyunlarda etkileşim derinliği klasik ekrana göre çok daha yüksektir. Bu da oyuncuların oyun deneyimini "gerçek hayat simülasyonuna" dönüştürür.

Öte yandan pilotaj, cerrahi, itfaiye, bakım-onarım, iş güvenliği gibi yüksek riskli veya pahalı kariyer ve senaryolarda talim aracı olarak kullanır. Sektör ve mesleğe göre tasarlanan muhtemel senaryolar ile saha pratiği yarı-gerçek bir ortamda gerçekleştirilir. Ayrıca Endüstriyel ve fabrikasyon alanlarında 3B tasarım gözden geçirme (CAD), montaj doğrulama, sanal prototipleme, dijital ikizlerle süreç optimizasyonu gibi alanlarda kullanılır. Bu simülasyonlar fiziki materyallerin kullanımındaki risk ve maliyetlerin ortadan kalkmasını sağlar. Deney ve denemeler yapay zeka ile desteklenir.

Tıp alanında da benzer amaçların anatomik karşılığında kullanılır. Rehabilitasyon (denge/ince motor), ağrı ve kaygı yönetimi, fobi/Maruz Bırakma terapisi gibi klinik protokollerin uygulanması uzman gözetiminde sağlanır. Özellikle insan sağlığı için riskli görülen ve "deneysel operasyon" statüsünde yer alan tıbbi işlemler açısından devrimsel bir yenilik olmuştur.

Sporcular için VR boks/ritim oyunlarıyla kardiyo; reaksiyon-zamanı, karar verme ve görsel-algısal antrenmanların oluşturulması sağlanmaktadır. Sporcu antrenmanları harici uygulamaların tavsiyeleriyle desteklenir. Özellikle ekstrem sporlarda antrenman ve tekrarlar riskli olabilmektedir. VR gözlüklerle yapılan sanal gerçeklik antrenmanları bu risklerin olmadığı bir ortamda pratik yapılmasını mümkün kılar.

VR gözlük kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

VR gözlükler risksiz pratik ve senaryo alışkanlığı kazandırma açısından önemli destek sunmaktadır. Ancak bazı sınırlamalara tabiidir. Kullanım süresi kontrol altında tutulmalıdır. Uzun kullanımlarda hareket hastalığı, göz yorgunluğu , baş ve eklem ağrısı gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Ayrıca VR gözlüğün kullanım alanı da güvenceye alınmaktadır. Hareket alanı ve ortamdaki kablo gibi materyallere dikkat edilmelidir.