Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nda arkadaşlarıyla pikniğe giden Ali Şimşek’in vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Buradan Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Şimşek, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ali Şimşek’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Pusatlı Mahallesi’ne getirildi. Şimşek, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. (DHA)