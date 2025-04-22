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Vurgun, 'Siberağ' operasyonuyla ortaya çıkartıldı! Tam 4,6 milyarlık liralık hareket... 684 hesaba ve milyonluk villaya el konuldu

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen 'siberağ' operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 2017 - 2024 yılları arasında banka ve kripto para hesapları incelendi. Bu hesaplarda toplam 4 milyar 657 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarına ve 35 milyon lira değerinde olan bir villaya el konuldu. Öte yandan gözaltına 15 şüpheli tutuklandı.

Vurgun, 'Siberağ' operasyonuyla ortaya çıkartıldı! Tam 4,6 milyarlık liralık hareket... 684 hesaba ve milyonluk villaya el konuldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç ağına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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4,6 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "kazanç fırsatı" sunan sahte reklamlar aracılığıyla binlerce kişiyi dolandırdığı, 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4 milyar 657 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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684 BANKA VE KRİPTO HESABINA, 1 ADET VİLLAYA EL KONDU

Şüphelilere ait 684 banka ile kripto para hesabına ve 35 milyon lira değerinde 1 adet villaya el koyma kararı alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin tutuklandığı, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şüpheli İstanbul
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