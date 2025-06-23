Washington'da alarm! Beyaz Saray çevresindeki hava savunma sistemleri ilk defa aktive edildi

ABD'nin İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların yankıları sürerken, İran da misilleme yaptı. İran'ın Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine füze saldırısı sonrası diğer örfez ülkelerinde de alarmlar çaldı. BAE ve Bahreyn hava sahasını kapatırken, tüm ABD üslerinde ise kırmızı alarm verildi.

BEYAZ SARAY'DA ALARM! HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİVE EDİLDİ

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump gelişmeleri Beyaz Saray'daki kritik toplantıların yapıldığı Durum Odası'ndan takip ediyor. Trump'ın güvenlik toplantısı sırasında ise bir ilk yaşandı. NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay, Beyaz Saray'ın çevresindeki binaların çatılarında bulunan hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve bir saldırıya yanıt verecekleri pozisyona alındığını bildirdi.

Günay, "Beyaz Saray'ın etrafında 7-8 tane bina var. Bunlarda savunma sistemleri olduğu biliniyordu ancak bugüne kadar ilk defa görüldüler. Bu sistemler ilk defa aktive edildi ve savunma pozisyona geçti" dedi.