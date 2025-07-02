WatchOS 26 nedir? Hangi Apple Watch'lara, nasıl yüklenir? Watch OS 26 özellikleri ve çıkış tarihi

Diğer giyilebilir teknolojik ürünler ile benzer özellikleri bulunan Apple Watch, NFC teknolojisinin kullanıldığı mobil ödeme, Apple Pay, Apple TV gibi sistemleri kontrol edebilme özelliğine sahiptir. Saat standart modellerin dışında Apple Watch SE ve Apple Watch Ultra olmak üzere 2 modele daha sahiptir. Apple Watch cihazlarda WatchOS işletim sistemi kullanılmaktadır. Hem dokunmatik hem de cihazın yan tarafındaki düğmeler ile kontrol edilebilen akıllı saat üzerinden birçok uygulama işlemi yapılabilmektedir.

WatchOS 26 nedir? WatchOS 26'nın özellikleri nelerdir? WatchOS 26'nın çıkış tarihi ne zaman?

Apple’ın akıllı saatleri Apple Watch için üretilen WatchOS, bu cihazlar için özel olarak geliştirilmiş işletim sistemidir ve düzenli olarak güncellenmektedir. 2015 yılının nisan ayının sonlarına doğru ilk sürümü tanıtılan ve kullanıma sunulan bu işletim sisteminin en güncel hali WatchOS 26 yakın zaman içinde tanıtılmıştır. 9 Haziran 2025 tarihinde tanıtımı yapılan WatchOS 26 çıkış tarihi olarak sonbahar 2025 verilmiştir.

En güncel sürüm olan WatchOS 26 özelliklerinden bazıları şunlardır:

Tasarımı Liquid Glass ile geliştirilmiştir ve görünüm yenilenmiştir. Yeni tasarımıyla gerçek zamanlı görüntü işleme özelliği kullanılmış ve içerik yansıtılarak ışığın kırıldığı bir deneyim sunulmuştur.

Workout Buddy özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile yapılan antrenman verileri ve spor geçmişi görüntülenebilmektedir. Akıllı saatte bu özelik sayesinde kişinin ne kadar kilometre koştuğu, hareketler ve gösterdiği performans arasındaki tempo değişimi bilgisi, kaç kilometreyi ne kadar süre içinde koştuğu gibi çeşitli bilgiler de yer alabilmektedir.

Akıllı gruplama özelliği geliştirilmiş ve kullanıcıların tüm saat kadranlarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi sağlanmıştır.

Mesajlaşırken canlı çeviri özelliği kullanılabilmektedir.

WatchOS 26 hangi Apple Watch'lara yüklenir? WatchOS 26 nasıl yüklenir?

WatchOS 26 işletim sistemi belli başlı cihazlarla uyumludur ve bu cihazlara yüklenebilir. WatchOS 11 sürümünü çalıştırabilen tüm cihazlar WatchOS 26 işletim sistemi kullanabilmektedir.

WatchOS 26 için iOS 26 sürümü yüklü bir iPhone 11 veya daha yeni bir iPhone modeli ya da iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller) ve aşağıdaki Apple Watch modellerinden biri gerekir:

Apple Watch SE (2. nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Kurulum ve yükleme ise şu adımlar ile yapılır:

Apple hesabı ile Apple Developer sitesine giriş yapılır.

Oturum açıldıktan sonra Apple Watch akıllı saat cihazı eşleştirilmiş olan iPhone cihaz yeniden başlatılır.

WatchOS 26 yüklenir.

Güncelleme işleminin ardından iPhone cihazdan Watch uygulaması açılır.

Saatim sekmesine dokunulur.

Genel menüsü altında yer alan Yazılım Güncelleme seçeneği seçilir.

WatchOS 26 Developer Beta bulunarak seçilir.

Bir önceki menüye dönülür ve buradaki indir ve yükle seçilir.

Akıllı saat şarja takılır.

Varsa iPhone cihaz parolası girilir.

Hüküm ve koşullar sayfasında kabul et seçilir.

Güncelleme otomatik olarak başlayıp tamamlandığında işlem sonlanır.

Önemli uyarı: Beta sürümlerde ciddi hatalar olabilir. Bu yüzden beta sürümü yüklemeden önce cihazınızın yedeğini almayı unutmayın.