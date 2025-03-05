WeTransfer neden açılmıyor? WeTransfer'e giremiyorum, çözümü nedir? WeTransfer açılmıyor sorunu ve çözümü

WeTransfer, büyük boyutlarda olan dosaları internet üzerinden paylaşabilmek amacı ile oluşturulmuş ve geliştirilmiş paylaşım hizmetlerinden biridir. Kullanıcılar bu hizmet ile çok büyük boyutlarda olan, mail ya da diğer iletişim uygulamaları ile gönderilemeyecek olan dosyaları gönderebilir ve alabilir. Dosya paylaşımı amacı ile kullanılan ve bulut tabanlı bir hizmet olan WeTransfer ile belge, fotoğraf, video gibi çeşitli içeriklerin transfer işlemleri yapılabilmektedir.

WeTransfer neden açılmıyor?

Büyük boyutlardaki dosyaların transferinin yapılabilmesini sağlayan WeTransfer hizmetinin kullanımı da tarif edilebilir. Hollanda merkezli bir şirket tarafından yönetilen bu hizmet büyük boyutlardaki dosyaların gönderimini ve alımını yapabilmektedir. Gönderilen dosyalar alıcının onları indirmesi için belli bir süre de tanır. Ancak bu süre dolduğunda dosyalar silinir.

WeTransfer hizmetine ulaşma konusunda bazen sorun yaşanabilir. Örnek bir durum olarak WeTransfer açılmıyor ya da dosya gönderimi gerçekleşmiyor olabilir. Hangi nedene bağlı olarak sorun yaşanıyorsa ya da sorunun kaynağı her ne ise o duruma uygun bir çözüm yolu uygulanarak sorunu giderebilmek mümkün olur.

WeTransfer'e giremiyorum, çözümü nedir?

WeTransfer hem aynı isimli internet sitesi üzerinden hem de mobil cihazlara indirilebilen uygulaması aracılığı ile kullanılabilir bir hizmettir. WeTransfer açılmıyor sorunu ve çözümüne dair bazı durumlar ve çözüm önerileri ise şunlardır:

İnternet üzerinden kullanılan bir uygulama olduğu için eğer WeTransfer’e giriş sorunu yaşanıyorsa önce internetin bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Uygulamaya giriş yapılmaya çalışılan cihaz internete bağlı değilse uygulamaya girişi sağlanamaz. Mevcut cihazın mobil interneti kapatılmalı ve başka bir internet ağı üzerinden yeniden giriş işlemi denenmelidir.

Uygulama güncel olmadığı için giriş yapılmıyor olabilir. Cihazın kullandığı mağazaya gidilerek uygulama son sürüme güncellenmelidir.

Uygulamadan kaynaklı bir sorun olabileceği için uygulama cihazdan tamamen kaldırılmalı ve mağazadan tekrar indirilmelidir.

Tarayıcıdan giriliyorsa önbellek temizlenmeli ve tekrar giriş işlemi denenmelidir.

Eğer tüm çözüm seçenekleri denendiği hâlde sorun hâlâ giderilemiyorsa WeTransfer destek bölümüne ulaşılmalıdır.

WeTransferde gönderilen dosyaların karşı taraf tarafından indirildiği hâlde görüntülenememesi ya da karşı tarafa gönderilmek üzere yüklenememesi gibi durumlar da yaşanabilir. Bu tür sorunlarda da bir süre beklendikten sonra yeniden denenebilir.