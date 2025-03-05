HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WeTransfer neden açılmıyor? WeTransfer'e giremiyorum, çözümü nedir? WeTransfer açılmıyor sorunu ve çözümü

WeTransfer neden açılmıyor? WeTransfer'e giremiyorum, çözümü nedir? WeTransfer açılmıyor sorunu ve çözümü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.02.2025 22:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi kurum işlemleri de dahil olmak üzere birçok işlemin internet üzerinden yapıldığı günümüzde kağıttan ve zamandan tasarruf etmek amacı ile çeşitli belgelerin transferleri de internet üzerinden yapılmaktadır. Ancak bazı dosyalar çok büyük boyutlarda olduğu için bu dosyaların gönderimini sağlayabilmek adına özel paylaşım hizmetleri geliştirilmiştir.

WeTransfer neden açılmıyor? WeTransfer'e giremiyorum, çözümü nedir? WeTransfer açılmıyor sorunu ve çözümü

WeTransfer, büyük boyutlarda olan dosaları internet üzerinden paylaşabilmek amacı ile oluşturulmuş ve geliştirilmiş paylaşım hizmetlerinden biridir. Kullanıcılar bu hizmet ile çok büyük boyutlarda olan, mail ya da diğer iletişim uygulamaları ile gönderilemeyecek olan dosyaları gönderebilir ve alabilir. Dosya paylaşımı amacı ile kullanılan ve bulut tabanlı bir hizmet olan WeTransfer ile belge, fotoğraf, video gibi çeşitli içeriklerin transfer işlemleri yapılabilmektedir.

WeTransfer neden açılmıyor?

Büyük boyutlardaki dosyaların transferinin yapılabilmesini sağlayan WeTransfer hizmetinin kullanımı da tarif edilebilir. Hollanda merkezli bir şirket tarafından yönetilen bu hizmet büyük boyutlardaki dosyaların gönderimini ve alımını yapabilmektedir. Gönderilen dosyalar alıcının onları indirmesi için belli bir süre de tanır. Ancak bu süre dolduğunda dosyalar silinir.

WeTransfer hizmetine ulaşma konusunda bazen sorun yaşanabilir. Örnek bir durum olarak WeTransfer açılmıyor ya da dosya gönderimi gerçekleşmiyor olabilir. Hangi nedene bağlı olarak sorun yaşanıyorsa ya da sorunun kaynağı her ne ise o duruma uygun bir çözüm yolu uygulanarak sorunu giderebilmek mümkün olur.

WeTransfer'e giremiyorum, çözümü nedir?

WeTransfer hem aynı isimli internet sitesi üzerinden hem de mobil cihazlara indirilebilen uygulaması aracılığı ile kullanılabilir bir hizmettir. WeTransfer açılmıyor sorunu ve çözümüne dair bazı durumlar ve çözüm önerileri ise şunlardır:

  • İnternet üzerinden kullanılan bir uygulama olduğu için eğer WeTransfer’e giriş sorunu yaşanıyorsa önce internetin bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Uygulamaya giriş yapılmaya çalışılan cihaz internete bağlı değilse uygulamaya girişi sağlanamaz. Mevcut cihazın mobil interneti kapatılmalı ve başka bir internet ağı üzerinden yeniden giriş işlemi denenmelidir.
  • Uygulama güncel olmadığı için giriş yapılmıyor olabilir. Cihazın kullandığı mağazaya gidilerek uygulama son sürüme güncellenmelidir.
  • Uygulamadan kaynaklı bir sorun olabileceği için uygulama cihazdan tamamen kaldırılmalı ve mağazadan tekrar indirilmelidir.
  • Tarayıcıdan giriliyorsa önbellek temizlenmeli ve tekrar giriş işlemi denenmelidir.
  • Eğer tüm çözüm seçenekleri denendiği hâlde sorun hâlâ giderilemiyorsa WeTransfer destek bölümüne ulaşılmalıdır.

WeTransferde gönderilen dosyaların karşı taraf tarafından indirildiği hâlde görüntülenememesi ya da karşı tarafa gönderilmek üzere yüklenememesi gibi durumlar da yaşanabilir. Bu tür sorunlarda da bir süre beklendikten sonra yeniden denenebilir.

Muradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadıMuradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadı
İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktıİhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Kayıp mimarın eşi konuştu

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Kayıp mimarın eşi konuştu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.