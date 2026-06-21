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WhatsApp'a 'yeşil nokta' geliyor! Peki ne işe yarayacak?

WhatsApp, Android beta sürümünde test etmeye başladığı yeni özellikle birlikte çevrim içi kullanıcıları daha görünür hale getirmeyi hedefliyor. Buna göre, sohbet bilgisi ekranındaki profil fotoğraflarının üzerinde yer alacak yeşil nokta sayesinde bir kişinin aktif olup olmadığı tek bakışta anlaşılabilecek.

WhatsApp'a 'yeşil nokta' geliyor! Peki ne işe yarayacak?
Enes Çırtlık

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha pratik ve akıcı hale getirmeye yönelik arayüz düzenlemelerine devam ediyor. Google Play Store üzerinden dağıtıma çıkan WhatsApp beta for Android 2.26.24.5 güncellemesiyle birlikte, platforma kişilerin aktifliğini gösteren yeni bir "yeşil nokta" simgesi eklendi.

WhatsApp a yeşil nokta geliyor! Peki ne işe yarayacak? 1

"ÇEVRİMİÇİ" OLANLARDA YEŞİL NOKTA GÖRÜNECEK

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre, yeni güncellemeyle birlikte, sohbet bilgisi ekranındaki profil fotoğraflarının üzerine yeşil bir nokta konumlandırılıyor. Mevcut sistemde ise bu ekranda bir kullanıcının aktif olup olmadığı, profil fotoğrafının hemen altında yer alan "çevrimiçi" metin etiketiyle anlaşılıyordu. WhatsApp, bu yazılı ifadeyi doğrudan fotoğrafın üzerine yerleştirilen yeşil nokta rozetiyle değiştiriyor.

WhatsApp a yeşil nokta geliyor! Peki ne işe yarayacak? 2

Pek çok popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamasında olan bu simge, kullanıcıların rehberlerindeki kişilerin müsaitlik durumunu herhangi bir mesaja girmeden anında fark etmelerine olanak tanıyor. Tıpkı eski sistemde olduğu gibi, yeni yeşil nokta göstergesi de tamamen kullanıcının mevcut gizlilik ayarlarına bağlı olarak çalışıyor. Son görülme veya çevrimiçi durumunu gizleyen kişilerin profillerinde bu simge kesinlikle yer almıyor.

WhatsApp a yeşil nokta geliyor! Peki ne işe yarayacak? 3

KADEMELİ OLARAK DİĞER SEKMELERE DE GELEBİLİR

Şu an için yalnızca sohbet bilgisi ekranıyla sınırlı tutulan yeşil nokta simgesi, henüz ana sohbet listesinde veya aktif mesajlaşma penceresinde görüntülenmiyor. Ancak WhatsApp'ın, çevrimiçi kişileri tek bir çatı altında toplamak amacıyla yeni bir "Kişiler Merkezi" (Contacts hub) üzerinde çalıştığı biliniyor. Dolayısıyla bu yeniliğin, ilerleyen güncellemelerle birlikte uygulamanın çok daha fazla bölümüne entegre edilmesi bekleniyor.

WhatsApp a yeşil nokta geliyor! Peki ne işe yarayacak? 4

Söz konusu özellik şu anda Android için en güncel WhatsApp beta sürümünü yükleyen sınırlı sayıda test kullanıcısının erişimine açılmış durumda. Kademeli olarak genişletilen bu yeni göstergenin, önümüzdeki haftalarda tüm beta testçilerine ve ardından kararlı sürümle birlikte tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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