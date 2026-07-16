WhatsApp düğmeye bastı! Aynı sesli mesajı tek tek gönderme derdi bitiyor

WhatsApp, Android uygulaması için üzerinde çalıştığı sesli mesaj ana ekran widget'ını geliştirmeyi sürdürüyor. Son beta sürümünde ortaya çıkan yenilikler, kayıt ekranının daha kapsamlı hale geldiğini ve kullanıcıların ses kaydı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacağını gösteriyor. Özelliğin en dikkat çeken yanı ise tek bir sesli mesajın aynı anda birden fazla alıcıya gönderilebilmesini sağlaması.

KAYIT EKRANINA YENİ KONTROLLER EKLENİYOR

WhatsApp beta for Android 2.26.28.2 sürümünde ortaya çıkan geliştirmelere göre, kullanıcılar ana ekrandaki widget'a dokunduğunda uygulama içinde yeni bir kayıt ekranı açılacak.

Bu ekranda ses kaydı başlatılabilecek, kayıt istenildiği anda duraklatılıp yeniden devam ettirilebilecek. Kullanıcılar fikir değiştirmeleri halinde kaydı tamamen iptal edebilecek. Kayıt tamamlandıktan sonra ise onay verilerek bir sonraki adıma geçilecek.

TEK KAYITLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE GÖNDERİM

Ses kaydı onaylandıktan sonra WhatsApp, kullanıcıları kişi seçme ekranına yönlendirecek. Burada yalnızca tek bir kişi değil, aynı anda birden fazla alıcı seçilebilecek.

Seçim tamamlandıktan sonra sesli mesaj, ek bir işlem gerekmeksizin seçilen tüm kişilere aynı anda gönderilecek. Bu yaklaşım, mevcut sohbet ekranındaki sesli mesaj gönderiminden farklı olarak tek kayıtla çoklu paylaşımı mümkün hale getiriyor.

SÜREÇ TEK ADIMA İNECEK

Mevcut kullanımda aynı sesli mesajı birden fazla kişiye göndermek isteyen kullanıcıların önce kaydı oluşturması, ilk kişiye göndermesi ve ardından diğer kişilere tek tek iletmesi gerekiyor.

Yeni widget ise bu süreci tek adıma indirgemeyi hedefliyor. Kullanıcı bir kez kayıt yapacak, alıcılarını seçecek ve sesli mesaj tüm seçilen kişilere aynı anda gönderilecek. Özellikle aynı ses kaydını düzenli olarak birden fazla kişiyle paylaşan kullanıcılar için bu yöntem daha pratik bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

ÖZELLİK HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA

WhatsApp, bu widget'ı kullanıcılara zorunlu olarak sunmayacak. Özellik yalnızca kullanıcı tarafından manuel olarak ana ekrana eklendiğinde kullanılabilecek. Widget'ı kullanmak istemeyenler ise mevcut sesli mesaj deneyimine devam edebilecek.

WhatsApp, sesli mesaj widget'ını Android için geliştirmeyi sürdürüyor. Özellik henüz beta kullanıcılarının erişimine açılmış değil ve şirket tarafından yayımlanacağı tarihe ilişkin resmî bir takvim de paylaşılmadı.