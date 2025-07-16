WhatsApp durumları kimlere görünür?

Akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan ve mobil cihazlara indirilebilen WhatsApp uygulaması uzun zamandır tarayıcı üzerinden de WhatsApp Web adı ile hizmet vermektedir. Ortaya çıktığı süreçten sonra çok hızlı bir şekilde kullanıcı kazanan bu uygulama, anlık iletişim uygulamaları arasında en popüler olma özelliğine de sahiptir.

WhatsApp uygulaması üzerinden birçok işlem ve paylaşım yapılabilmektedir. Sadece mesajlaşma, sesli konuşma, görüntülü konuşma gibi iletişim yolları kullanılmamakta, durum bölümünden hikaye ve durum paylaşımı da sözlü ve görsel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Beta aşamasının ardından ilk resmi sürümü 2009 yılında sadece ıPhone cihazlar için geliştirilmiş olan bu uygulama artık her telefonda kullanılmaktadır.

2016 Mayıs ayından bu yana web üzerinden de kullanılabilmekte olan WhatsApp uygulaması tüm masa üstü ve mobil cihazlara entegre edilerek çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Ücretsiz olarak kullanılabilen ve mobil cihazlara ya da masa üstü cihazlara indirilebilen bu uygulama tüm platformlarda kişisel hesap ya da işletme hesabı olarak açılabilmektedir.

WhatsApp durum gizlilik ayarı nasıl yapılır?

Uçtan uca şifreleme özelliği ile güvenli bir iletişim sağlamayı hedefleyen WhatsApp durumu düzenli olarak geliştirilmekte ve uygulamaya yeni özellikler, emojiler ve benzeri yenilikler eklenmektedir.

Günümüzde çok kısıtlı olarak kullanılabilen, sadece bazı ülkelerde yer alan WhatsApp üzerinden para gönderme özelliğinin de bir süre sonra tüm dünyada kullanılır hale gelmesi beklenmektedir.

WhatsApp kullanımında çeşitli ayarlar ile kişilerin okundu bilgisini, çevrim içi olma durumlarını, son görülme tarihlerini gizleyebilmesi mümkün olmaktadır. Durum gizlilik ayarları üzerinden de paylaşılan hikaye ve durum bazı kişilere gösterilmeyebilmektedir. Uygulamanın ayarları menüsü üzerinden yapılabilen durum gizlilik ayarlarının bazı özelikleri şu şekildedir:

Durum güncellemelerinde seçilen kişiler ve gruplar durum güncellemelerini görebilir.

Yeniden paylaşım yapılan bir durum kişinin belirlediği hedef kitlesi dışında diğer kişilere gizlenebilir.

Durum gizlilik ayarlarını yapılandırmak ve değiştirmek için şu adımlar kullanılır:

WhatsApp uygulamasından ayarlara girilir.

Gizlilik içerisinden durum gizlilik ayarları seçilir ve ilerlenir.

Eğer rehberde kayıtlı herkesin durum güncellemelerini görmesi isteniyorsa Kişilerim seçeneği tıklanıp tüm kişiler durumu görecek şekilde ayarlanır.

Eğer bazı kişilerin görmesi ya da görmemesi isteniyorsa şunlar hariç kişilerim ya da sadece şu kişiler ile paylaş seçenekleri üzerinden gelen listedeki kişiler ya da gruplar seçilir.

Ayarlar kaydedilerek ekran kapatılır.

Yapılan bu ayarların ardından paylaşılan tüm durumlar sadece seçilen kişiler tarafından görünür hale gelecektir. Engellenen kişilerin ise durum güncellemelerini görmesi mümkün değildir. Ayarlar hem kişiler hem de önceden oluşturulan gruplar için değiştirilebilmektedir.