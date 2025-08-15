En yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, grup sohbeti seçeneğiyle birden fazla katılımcıyla mesajlaşma imkanı sağlar. Gruplar iş, sosyallik ve haberleşme gibi pek çok alanda kullanılır. Grubu kurmak, gruba kişi eklemek, kişileri çıkarmak ve kısıtlamalar yapmak grup yöneticilerinin görevidir. Her grupta birden fazla yönetici olabilir. Grup yöneticisini de değiştirmek mümkündür.

WhatsApp grup yöneticisi nasıl değiştirilir?

Grup yöneticiliği, yalnızca üye eklemekten ibaret olmayan, birçok işlevi kapsayan önemli bir sorumluluktur. Gruptaki düzeni sağlamak, gereksiz mesajları sınırlandırmak ya da kimlerin grupta kalıp kimlerin çıkarılacağına karar vermek gibi görevler yöneticilere aittir.

Grup yöneticisi, grubu ilk kuran kişidir veya daha sonra yetki verilerek bu role getirilen bir üyedir. WhatsApp, bir grupta birden fazla yönetici olmasına olanak tanır. Bu sayede yönetim yükü paylaşılabilir. Yönetici olan kişiler yeni üyeler ekleyebilir, üyeleri çıkarabilir, grup adını, açıklamasını ve profil fotoğrafını değiştirebilir. Ayrıca bazı ayarlarla sadece yöneticilerin mesaj atmasına izin vererek grubu duyuru panosu gibi kullanmak da mümkündür. Tüm bu özellikler sayesinde grup yöneticisi, grubun işleyişinde belirleyici rol oynar.

Grup yöneticisini değiştirmek için öncelikle sizin de grup yöneticisi olmanız gerekir. Çünkü yalnızca mevcut yöneticiler başka kişilere yönetici yetkisi verebilir. Yönetici yetkisi vermek için:

WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra grup sohbetine giriş yapılır.

Grup bilgilerine ulaşmak için grubun adına dokunulur.

Karşınıza çıkan sayfada grubun katılımcıları listelenir.

Yönetici yetkisi vermek istediğiniz kişinin üzerine dokunduğunuzda “Grup yöneticisi yap” seçeneği görüntülenir.

Bu seçeneğe dokunduğunuzda ilgili kişiye yönetici yetkisi tanımlanmış olur. Aynı işlemlerle birden fazla üyeye yöneticilik verilebilir.

Eğer mevcut bir yöneticinin bu yetkisinin kaldırılması isteniyorsa yine grup katılımcıları listesinden ilgili kişinin adına dokunularak “Yönetici yetkisini kaldır” seçeneği seçilir. Bu durumda kişi grup üyesi olmaya devam eder ancak yönetici yetkisi elinden alınmış olur.

Whatsapp grup yöneticisi değiştirme çoğunlukla pratik nedenlerle yapılır. Grup yöneticisi artık grubu aktif olarak kullanmıyorsa, uygulamayı silmişse veya telefonunu değiştirmişse, grubu yönetme işlevi sekteye uğrayabilir. Bu tür durumlarda başka bir kişinin yönetici yapılması kaçınılmaz hale gelir. Bunun yanında yöneticinin grup içi görev dağılımı gereği bu yetkiyi devretmesi de gerekebilir. Ayrıca bazı durumlarda yöneticilik paylaşılır. Örneğin bir etkinlik grubunda hem organizatör hem de moderatör farklı yöneticilik görevleri üstlenebilir. Böylece grup içindeki yönetim yükü bölünür, iletişim daha sağlıklı hale gelir.

Gerektiğinde yöneticilik yetkisi kolayca başka bir üyeye devredilebilir ya da birden fazla yöneticiyle grup yönetimi paylaşılabilir. Uygulamanın sunduğu bu esneklik, grupların dinamik yapısına uyum sağlamak açısından büyük avantaj sunar.