WhatsApp’ın Dolandırıcılık Uyarısı özelliği Android beta kullanıcılarına açıldı

WhatsApp’ın bir süredir üzerinde çalıştığı Dolandırıcılık Uyarısı özelliği test aşamasında kullanıma sunulmaya başladı. WABetaInfo’nun aktardığına göre yeni özellik, Android için WhatsApp’ın 2.26.34.1 beta sürümünü kullanan bazı kişilere açıldı.

WhatsApp, özelliğin ne zaman bütün kullanıcılara sunulacağını henüz açıklamadı. Ancak testlerin beta kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletilmesi, genel dağıtımın yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

ŞÜPHELİ MESAJ GELDİĞİNDE UYARI GÖSTERİYOR

Dolandırıcılık Uyarısı, bilinmeyen bir göndericiden gelen mesajın olası bir dolandırıcılık girişimi olduğunu değerlendirdiğinde kullanıcıyı uyarıyor. Mesajı gönderen kişi ise alıcının bu özelliği kullandığını öğrenmiyor.

Uyarıyla karşılaşan kullanıcı, gönderen kişiyi güvenilir olarak işaretleyebiliyor veya kişiyi engelleyip bildirebiliyor.

Sohbet güvenilir olarak işaretlenirse kullanıcı, özelliğin doğruluğunun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla son beş mesajı WhatsApp ile paylaşmayı da tercih edebiliyor.

WHATSAPP DOLANDIRICILIK UYARISI NASIL AÇILIR?

Özellik isteğe bağlı olarak sunuluyor ve çalışması için kullanıcı tarafından manuel şekilde etkinleştirilmesi gerekiyor.

Dolandırıcılık Uyarısı’na Android için WhatsApp uygulamasındaki şu menü üzerinden ulaşılabiliyor:

Ayarlar > Hesap

Özellik şu anda yalnızca bazı beta kullanıcılarında görüldüğü için aynı WhatsApp sürümünü kullanan herkesin karşısına çıkmayabilir.

MESAJLAR CİHAZ ÜZERİNDE ANALİZ EDİLİYOR

Meta, resmi blog paylaşımında Dolandırıcılık Uyarısı’nı, kullanıcıları olası dolandırıcılık mesajları konusunda uyarmak için cihaz üzerinde çalışan bir makine öğrenimi modelinden yararlanan yeni ve isteğe bağlı bir özellik olarak tanımladı.

Şirketin açıklamasına göre mesaj içerikleri sınıflandırma amacıyla cihazdan ayrılmıyor ve WhatsApp’a, Meta’ya veya başka bir tarafa otomatik olarak bildirilmiyor.

Meta, özelliğin uçtan uca şifrelemeyi tamamladığını ve model bir mesajın dolandırıcılık olabileceğini değerlendirdiğinde kontrolü kullanıcıya bırakan isteğe bağlı bir uyarı sunduğunu belirtiyor. (Kaynak:GSMArena)