HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp’ın Dolandırıcılık Uyarısı özelliği Android beta kullanıcılarına açıldı

WhatsApp’ın bilinmeyen kişilerden gelen olası dolandırıcılık mesajlarına karşı kullanıcıları uyaran yeni özelliği bazı Android beta kullanıcılarına sunuldu. İsteğe bağlı çalışan özellik, mesajları cihaz üzerinde analiz ediyor ve içerikleri sınıflandırma amacıyla WhatsApp’a göndermiyor.

WhatsApp’ın Dolandırıcılık Uyarısı özelliği Android beta kullanıcılarına açıldı
Enes Çırtlık

WhatsApp’ın bir süredir üzerinde çalıştığı Dolandırıcılık Uyarısı özelliği test aşamasında kullanıma sunulmaya başladı. WABetaInfo’nun aktardığına göre yeni özellik, Android için WhatsApp’ın 2.26.34.1 beta sürümünü kullanan bazı kişilere açıldı.

WhatsApp, özelliğin ne zaman bütün kullanıcılara sunulacağını henüz açıklamadı. Ancak testlerin beta kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletilmesi, genel dağıtımın yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

ŞÜPHELİ MESAJ GELDİĞİNDE UYARI GÖSTERİYOR

Dolandırıcılık Uyarısı, bilinmeyen bir göndericiden gelen mesajın olası bir dolandırıcılık girişimi olduğunu değerlendirdiğinde kullanıcıyı uyarıyor. Mesajı gönderen kişi ise alıcının bu özelliği kullandığını öğrenmiyor.

Uyarıyla karşılaşan kullanıcı, gönderen kişiyi güvenilir olarak işaretleyebiliyor veya kişiyi engelleyip bildirebiliyor.

Sohbet güvenilir olarak işaretlenirse kullanıcı, özelliğin doğruluğunun geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla son beş mesajı WhatsApp ile paylaşmayı da tercih edebiliyor.

WhatsApp’ın Dolandırıcılık Uyarısı özelliği Android beta kullanıcılarına açıldı 1

WHATSAPP DOLANDIRICILIK UYARISI NASIL AÇILIR?

Özellik isteğe bağlı olarak sunuluyor ve çalışması için kullanıcı tarafından manuel şekilde etkinleştirilmesi gerekiyor.

Dolandırıcılık Uyarısı’na Android için WhatsApp uygulamasındaki şu menü üzerinden ulaşılabiliyor:

Ayarlar > Hesap

Özellik şu anda yalnızca bazı beta kullanıcılarında görüldüğü için aynı WhatsApp sürümünü kullanan herkesin karşısına çıkmayabilir.

MESAJLAR CİHAZ ÜZERİNDE ANALİZ EDİLİYOR

Meta, resmi blog paylaşımında Dolandırıcılık Uyarısı’nı, kullanıcıları olası dolandırıcılık mesajları konusunda uyarmak için cihaz üzerinde çalışan bir makine öğrenimi modelinden yararlanan yeni ve isteğe bağlı bir özellik olarak tanımladı.

Şirketin açıklamasına göre mesaj içerikleri sınıflandırma amacıyla cihazdan ayrılmıyor ve WhatsApp’a, Meta’ya veya başka bir tarafa otomatik olarak bildirilmiyor.

Meta, özelliğin uçtan uca şifrelemeyi tamamladığını ve model bir mesajın dolandırıcılık olabileceğini değerlendirdiğinde kontrolü kullanıcıya bırakan isteğe bağlı bir uyarı sunduğunu belirtiyor. (Kaynak:GSMArena)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Dul bırakan damar' ve 'Frank işareti' nedir?'Dul bırakan damar' ve 'Frank işareti' nedir?
Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsatKompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Anahtar Kelimeler:
whatsapp dolandırıcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.