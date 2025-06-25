WhatsApp kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni özelliği ortaya çıktı: Kontrol sizde olacak

WhatsApp kısa süre önce Durumlar ve Kanallarda Reklamlar özelliğini duyurmuştu. Bu özellik ile birlikte işletmeler ve kanal sahipleri ürün ve hizmetlerini doğrudan Güncellemeler sekmesindeki Durum kısmında ve kanal dizininde tanıtabilecek. Google Play Store'da sunulan Android için WhatsApp beta 2.25.19.14 sürümüyle birlikte ise WhatsApp'ın Durumlar ve Kanallar için reklam tercihlerini yönetmeye yönelik bir özellik geliştirdiği ortaya çıktı.

REKLAMLARDA KONTROL WHATSAPP KULLANICISINDA OLACAK

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre, WhatsApp, kullanıcıların reklam deneyimini daha hassas bir şekilde kontrol etmesine olanak tanıyacak bir özelliği hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu yeni özellik Güncellemeler sekmesi ve ana ayarlar üzerinden erişilebilir olacak. Kullanıcılar burada son zamanlarda Durumlar ve Kanallarda gördükleri tüm reklamlarla ilgili ayrıntılı bilgileri gözden geçirebilecek. Her reklamın hangi tarihte göründüğü listelenecek, böylece kullanıcılar maruz kaldıkları reklamları takip edebilecek ve ilgilenmek ya da kaçınmak isteyebilecekleri promosyonları hatırlamaları kolaylaşacak.

KULLANICILARA REKLAM GEÇMİŞİNİ VE REKLAMVERENLERİN LİSTESİNİ VERECEK

Reklam geçmişine ek olarak, WhatsApp kullanıcıya son günlerde reklamlarını görmüş olduğu reklamverenlerin bir listesini de sunacak. Kullanıcılar bu listeden belirli reklamverenlerin reklamlarını kalıcı olarak gizleyebilecek, böylece bu reklamverenlerin Durumlar veya Kanallar akışında reklam göstermeleri engellenecek. Ancak kullanıcılar tercihlerini değiştirmeye karar verirlerse, aynı ekran daha önce gizlenmiş bir reklamverenin görünürlüğünü geri yükleme seçeneğini de sunacak.

Reklam tercihleri bölümünün en üstünde WhatsApp, kullanıcılara kişisel mesajlarının, sesli aramalarının, görüntülü aramalarının ve durum güncellemelerinin uçtan uca şifreleme ile tamamen korunduğunu hatırlatan bir uyarı gösterecek.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Durumlar ve Kanallar için reklam tercihlerini yönetmeye olanak tanıyacak bu özellik henüz geliştirilme aşamasında. Ancak gelecekte yayınlanacak bir güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.