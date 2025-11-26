HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Uzman isimden ürküten 'gizli konum' iddiası

Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, WhatsApp uygulaması üzerinden gönderilen mesajların kişi paylaşmadığı halde konum bilgilerini de içerdiğini öne sürdü. Daniel, "Bu, WhatsApp'ta sohbet ederken konumunuz açık durumdaysa, başka bir kişinin cihazında adli görüntüleme işlemi gerçekleştirildiğinde konumunuzun bu cihazdan elde edilebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı. WhatsApp ise söz konusu iddiaların doğruluğuna ilişkin yöneltilen yazılı sorulara bakın nasıl yanıt verdi...

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Uzman isimden ürküten 'gizli konum' iddiası

Siber güvenlik uzmanı Elorm Daniel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iPhone 12 Pro Max cihazı üzerinde yaptığı adli incelemeye dair detayları paylaştı.

YAZIŞTIĞI KİŞİNİN KONUMUNU GÖSTERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

WhatsApp üzerinden yaptığı bir yazışmayı inceleyen Daniel, verilerin metadatasının yazıştığı kişinin konumunu da gösterdiğini iddia etti.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Uzman isimden ürküten gizli konum iddiası 1

Daniel, mesajı yollayan kişinin ya da kendisinin böyle bir veriyi talep etmediğini ancak telefonunun yine de bu bilgiyi otomatik olarak kayıt altına aldığını ileri sürdü.

Bu veriyi direkt olarak kendi telefonundan aldığını söyleyen Daniel, "Bu, WhatsApp'ta sohbet ederken konumunuz açık durumdaysa, başka bir kişinin cihazında adli görüntüleme işlemi gerçekleştirildiğinde konumunuzun bu cihazdan elde edilebileceği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

"BUNUNLA SINIRLI DEĞİL"

WhatsApp'ın topladığı verilerin "konum bilgisi içerme" ile sınırlı kalmadığını belirten Daniel, bir grubu kimin oluşturduğu, ne zaman oluşturduğu, kimlerin eklendiği ve çıktığı gibi tüm bilgilerin kişi gruptan çıksa bile uygulamadaki metadatada kaldığını öne sürdü.

Daniel, cihazda bu verilerin saklanmasının kişi hakkında yapılacak olası soruşturmalarda kullanılabileceği anlamına geldiğini söyledi.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Uzman isimden ürküten gizli konum iddiası 2

Daniel ayrıca, telefonundaki her bir fotoğraf, video, kayıt ve ekran görüntüsünün dosya oluşturulduğunda bulunan yerin tam konumunu da içerdiğini vurgulayarak, "Telefon, her bir medya dosyası için otomatik olarak GPS koordinatlarını kaydediyor. Bu, soruşturmacıların fotoğraf çektiğiniz, video kaydettiğiniz, ekran görüntüsü aldığınız veya cihazda herhangi bir medya oluşturduğunuz anda tam olarak nerede olduğunuzu belirleyebilecekleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seviyede bir metadatanın insan hareketleri ve davranışları ile zaman çizelgelerini inanılmaz bir doğrulukla takip edebildiğine değinen Daniel, cihazın URL adreslerini, kullanıcı adlarını, şifreleri ve cihaza yüklenen tüm uygulamaların kayıtlarını tuttuğunu savundu.

"HER UYGULAMA İZLER BIRAKIYOR"

Daniel, WhatsApp mesajlarında olduğu gibi iPhone mesajlarında da yazıldığı ve gönderildiği anda göndericinin tam konumunun kaydedildiğini iddia ederek, "Her uygulama izler bırakıyor. Her mesaj metinden daha fazlasını taşıyor. Bu analiz işlemi, jailbreak yapılmasa bile soruşturmacıların konum, şifre, grup bilgileri, mesaj geçmişleri ve uygulama faaliyetlerine ulaşabileceğini kanıtlıyor." görüşünü paylaştı.

WhatsApp kullanıcıları dikkat! Uzman isimden ürküten gizli konum iddiası 3

İDDİALAR WHATSAPP'A SORULDU: İŞTE YANITI

AA muhabiri, WhatsApp'a söz konusu iddiaların doğruluğuna ilişkin yazılı sorular yöneltti.

WhatsApp konuyla ilgili verdiği yanıtta, "Aldığımız ve topladığımız bilgi türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sunmak için belirli bilgilere ihtiyacımız var ve bu bilgiler olmadan size hizmetlerimizi sunamayız. Örneğin, hizmetlerimizi kullanmak için bir hesap oluşturmak üzere cep telefonu numaranızı vermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hizmetlerin kullanılması durumunda, ek bilgilerin toplanılmasını gerektiren isteğe bağlı özellikler olduğunu aktaran WhatsApp, "Bu tür bir bilgi toplama işlemi hakkında uygun şekilde bilgilendirilirsiniz. Bir özelliği kullanmak için gerekli bilgileri sağlamamayı tercih ederseniz, bu özelliği kullanamazsınız. Örneğin, cihazınızdan konum verilerinizi toplamamıza izin vermezseniz, konumunuzu kişilerinizle paylaşamazsınız." dedi.

Öte yandan WhatsApp, izinsiz konum bilgisi topladığına dair iddialara cevap vermedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cami tuvaletinde silahlı saldırı 1 yaralıCami tuvaletinde silahlı saldırı 1 yaralı
Uşak’ta tır yan yattı: 1 yaralıUşak’ta tır yan yattı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp akıllı telefon Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.