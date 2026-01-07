WhatsApp mesajları artık 1 saat sonra yok olabilecek!

WhatsApp Web beta sürümüne gelen son güncellemeler, şirketin kullanıcıların web'te "süreli mesajlar" için ek zamanlayıcı seçenekleri seçmesine izin veren bir özellik üzerinde aktif olarak çalıştığını ortaya koydu.

YENİ SEÇENEKLER: 1 SAAT VE 12 SAAT

Sızdırılan ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere, gelecekteki bir güncellemede kullanıcılara 1 saat ve 12 saat gibi, mevcut 24 saat, 7 gün, 90 gün seçeneklerinden daha kısa sona erme seçenekleri sunulacak. WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre, bu seçeneklerin, özellikle geçici bilgi paylaşımı ve hızlı hatırlatmalar gibi bilginin hızla geçerliliğini yitirdiği durumlar için kullanışlı olması bekleniyor.

1 saatlik zamanlayıcı seçeneği; tek kullanımlık erişim kodları, geçici şifreler veya sohbet geçmişinde uzun süre kalmaması gereken gizli talimatlar gibi çok hassas detayları göndermek için ideal olacak. Ancak geri sayım mesaj iletildiği anda başladığından, bu seçeneği kullanırken alıcının o an müsait olup olmadığına dikkat etmek gerekecek.

12 saatlik sona erme seçeneği ise farklı bir ihtiyaca yanıt veriyor. Bu süre; özellikle aynı gün içindeki planlar, vardiya bilgileri, kargo detayları veya güncelliğini yitirecek güncellemeler için kullanışlı olacak. Bu seçenekte alıcılara mesajı okuyup yanıtlamaları için 12 saatlik süre tanınırken, süre sona erdiğinde de mesajlar temizlenecek.

NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp, bu yeni seçeneklerin yanlış kullanımı durumunda sohbet akışının bozulabileceğini öngördüğü için, özellik aktif edilmeden önce arayüzde bağlamsal uyarılar göstermeyi planlıyor.

Süreli mesajlar için yeni zamanlayıcı seçenekleri şu anda geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncelleme ile WhatsApp Web'e gelmesi bekleniyor.