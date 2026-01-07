HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp mesajları artık 1 saat sonra yok olabilecek!

WhatsApp, web'te yeni "süreli mesaj" zamanlayıcıları geliştiriyor. Böylece kullanıcılar, süreli mesaj gönderirken mesajların kaybolması için 1 saat ve 12 saat gibi daha kısa süreler seçebilecek.

WhatsApp mesajları artık 1 saat sonra yok olabilecek!
Enes Çırtlık

WhatsApp Web beta sürümüne gelen son güncellemeler, şirketin kullanıcıların web'te "süreli mesajlar" için ek zamanlayıcı seçenekleri seçmesine izin veren bir özellik üzerinde aktif olarak çalıştığını ortaya koydu.

YENİ SEÇENEKLER: 1 SAAT VE 12 SAAT

Sızdırılan ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere, gelecekteki bir güncellemede kullanıcılara 1 saat ve 12 saat gibi, mevcut 24 saat, 7 gün, 90 gün seçeneklerinden daha kısa sona erme seçenekleri sunulacak. WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre, bu seçeneklerin, özellikle geçici bilgi paylaşımı ve hızlı hatırlatmalar gibi bilginin hızla geçerliliğini yitirdiği durumlar için kullanışlı olması bekleniyor.

WhatsApp mesajları artık 1 saat sonra yok olabilecek! 1

1 saatlik zamanlayıcı seçeneği; tek kullanımlık erişim kodları, geçici şifreler veya sohbet geçmişinde uzun süre kalmaması gereken gizli talimatlar gibi çok hassas detayları göndermek için ideal olacak. Ancak geri sayım mesaj iletildiği anda başladığından, bu seçeneği kullanırken alıcının o an müsait olup olmadığına dikkat etmek gerekecek.

12 saatlik sona erme seçeneği ise farklı bir ihtiyaca yanıt veriyor. Bu süre; özellikle aynı gün içindeki planlar, vardiya bilgileri, kargo detayları veya güncelliğini yitirecek güncellemeler için kullanışlı olacak. Bu seçenekte alıcılara mesajı okuyup yanıtlamaları için 12 saatlik süre tanınırken, süre sona erdiğinde de mesajlar temizlenecek.

NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp, bu yeni seçeneklerin yanlış kullanımı durumunda sohbet akışının bozulabileceğini öngördüğü için, özellik aktif edilmeden önce arayüzde bağlamsal uyarılar göstermeyi planlıyor.

Süreli mesajlar için yeni zamanlayıcı seçenekleri şu anda geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncelleme ile WhatsApp Web'e gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 farklı partiden 4 isim! Bugün AK Parti'ye katılıyorlar3 farklı partiden 4 isim! Bugün AK Parti'ye katılıyorlar
8 katlı binanın tepesinden düşen kar kütlesi canını aldı8 katlı binanın tepesinden düşen kar kütlesi canını aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.