Dünyada en fazla tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması denince akla ilk gelen uygulamalardan biri de WhatsApp olmaktadır. Uygulama milyarı aşan kullanıcı sayısıyla dünya üzerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber uygulama sürekli yapılan güncellemelerle kendini geliştirmeye devam etmektedir. WhatsApp kullanıcılara mesajları silme hakkı tanıdığı gibi silinen mesajları geri getirme imkanı da sunar. iOS ya da Android işletim sistemine sahip telefonlarda silinen mesajlara tekrar ulaşmak için yalnızca birkaç adımı takip etmek yeterlidir. Bu kapsamda kullanıcılar WhatsApp silinen mesajları geri getirme yollarını araştırmaktadır.

WhatsApp silinen mesaj geri getirme 2025

Silinen mesajları geri getirmenin birçok yol mevcuttur. Bu yöntemler telefonların işletim sistemine göre değişiklik göstermektedir.

WhatsApp silinen mesaj geri getirme iPhone için:

Bu noktada iPhone kullanan kişiler için WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek aslında oldukça kolay bir işlemdir. WhatsApp, iPhone kullanan kişilere iCloud sistemi üzerinden yedekleme yapma imkanı sunar. Bu sayede daha önce yedeklenmiş olan mesajlar birkaç adımda geri getirilebilir.

iCloud yedeği ile mesajları geri getirme adımları şu şekildedir:

WhatsApp’a girip Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği kısmından en son yedeğin ne zaman yapıldığını kontrol edin.

Ardından WhatsApp uygulamasını silin ve tekrar indirin.

Telefon numaranızı girdikten sonra karşınıza gelen ekrandaki “Sohbet Geçmişini Geri Yükle” seçeneğine tıklayın.

iTunes yedeği ile mesajları geri getirme işlemi için iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes’u açın.

Cihazınızın adını seçtikten sonra “Yedeklemeyi Geri Yükle” seçeneğine tıklayın.

Geri yüklemek istediğiniz yedeğin bulunduğu tarihi işaretleyerek işlemi tamamlayın.

WhatsApp silinen mesaj geri getirme Android için:

Android kullanıcıları için WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme işlemi, iPhone işletim sistemiyle benzerlik gösterir. Android telefonlarda WhatsApp uygulamasındaki mesajlar Google Drive üzerinden yedeklenir. Bu sayede silinen mesajlarınızı geri almak için Google Drive’daki yedeklemeyi kullanabilirsiniz.

Google Drive ile mesajları geri yükleme adımları şu şekildedir:

WhatsApp’ta Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği kısmına girerek yedeğinizin olup olmadığını kontrol edin.

Uygulamayı silin ve Play Store’dan tekrardan indirin.

Telefon numaranızı girdikten sonra gelen ekranda “Sohbet Geçmişini Geri Yükle” seçeneğine dokunarak yedeklemeyi geri yükleyin.

Yerel yedek ile mesajları geri yükleme adımları ise şu şekildedir:

Telefonunuzda yer alan Dosya Yöneticisi uygulamasını açın ve WhatsApp > Databases klasörüne girin.

msgstore.db.crypt12 adlı dosyayı bulun ve tekrardan adlandırarak yedeği daha kolay seçmek için hazır hale getirin.

WhatsApp’ı silip tekrar yüklediğinizde size yedeklemeyi geri yükleme seçeneği sunulacak. Buradan yedeklenecek dosyayı seçerek eski mesajları geri getirin.

WhatsApp silinen mesajları geri getirme yedekleme olmadan mümkün mü?

WhatsApp mesajları telefonunuzdan silindiğinde Android telefonlarda Google Drive üzerinden yedeklenir. iPhone’larda ise iCloud yedeklerinden sohbet geçmişinizi seçerek geri yükleyebilirsiniz. Fakat daha önceden iTunes veya iCloud ile herhangi bir şekilde yedekleme yapmadıysanız silinen WhatsApp mesajlarını geri getirmenin tek yolu üçüncü parti programlarını kullanmaktır. Bu tür programlar, WhatsApp mesajlarının yanı sıra fotoğrafları ve videoları da yedekleme olmadan geri getirmenize olanak sağlar. Fakat bu tür uygulamaların kullanılması güvenlik açısından önerilmez. Silinen mesajları geri getirmek için tercih edilmesi gereken en güvenli yöntem WhatsApp’ın sunduğu resmi yedekleme ve geri yükleme özelliklerini kullanmaktır.