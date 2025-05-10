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WhatsApp silinen mesajları nasıl geri getirebilirim? iOS ve Android için: Silinen WhatsApp mesajları kurtarılabilir mi?

WhatsApp, günlük iletişimimizin vazgeçilmez bir parçası. Ancak yanlışlıkla silinen bir mesaj, özellikle önemli bir bilgi içeriyorsa, paniğe neden olabilir. Neyse ki, WhatsApp hem iOS hem de Android cihazlarda silinen mesajları kurtarma imkanı sunuyor. Bu rehberde, iPhone ve Android telefonlarda silinen mesajları geri getirme yöntemlerini adım adım haberimizde açıkladık…

WhatsApp silinen mesajları nasıl geri getirebilirim? iOS ve Android için: Silinen WhatsApp mesajları kurtarılabilir mi?
Sedef Karatay

Yanlışlıkla sildiğiniz bir WhatsApp mesajı yüzünden panik mi yaşıyorsunuz? Endişelenmeyin. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta silinen mesajları kurtarmak mümkün. iPhone ve Android cihazlar için silinen mesajları geri getirme yöntemlerini adım adım açıklıyoruz. iCloud, Google Drive ve yerel yedekleme seçenekleriyle sohbetlerinizi kolayca kurtarın.

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WHATSAPP SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRME YÖNTEMLERİ

Silinen mesajları kurtarmak, doğru adımları takip ettiğinizde karmaşık değildir. Ancak başarılı bir kurtarma için düzenli yedekleme şart. WhatsApp ayarlarından iCloud (iOS) veya Google Drive (Android) yedeklemesini aktive ederek veri kaybı riskini en aza indirebilirsiniz.

İPHONE'LARDA SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARINI GERİ GETİRME

iPhone kullanıcıları, iCloud yedeklemeleri sayesinde mesajlarını kolayca kurtarabilir. Ancak iCloud yedeklemesinin önceden aktif olması gerekir.

Adımlar:

  • WhatsApp’ı iPhone’unuzdan silin.
  • App Store’dan WhatsApp’ı yeniden yükleyin.
  • Telefon numaranızı doğrulayın.
  • Ekranda çıkan “Yedeği Geri Yükle” seçeneğine dokunun.
  • Yedeklemenin tamamlanmasını bekleyin.

Not: iCloud yedeklemesi yoksa veya eski tarihliyse, istediğiniz mesajları geri getiremeyebilirsiniz.

ANDROİD TELEFONLARDA SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARINI GERİ GETİRME

Android kullanıcıları, Google Drive veya yerel yedekler üzerinden mesajlarını kurtarabilir. İki yöntemi de aşağıda açıklıyoruz:

Google Drive ile Kurtarma:

  • WhatsApp’ı telefonunuzdan silin.
  • Google Play Store’dan WhatsApp’ı yeniden yükleyin.
  • Telefon numaranızı doğrulayın.
  • “Yedeği Geri Yükle” seçeneğine dokunun.
  • Yedeklemenin tamamlanmasını bekleyin.

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Yerel yedek ile kurtarma:

  • Telefonunuzda Dosya Yöneticisi’ni açın.
  • WhatsApp > Databases klasörüne gidin.
  • “msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14” adlı dosyaları bulun.
  • Geri yüklemek istediğiniz tarihteki dosyayı seçin.
  • Dosya adını “msgstore.db.crypt14” olarak değiştirin.
  • WhatsApp’ı silip yeniden yükleyin.
  • “Yerel Yedekten Geri Yükle” seçeneğiyle mesajlarınızı kurtarın.

PANİK YAPMAYIN, ÇÖZÜM VAR!

WhatsApp’ta silinen mesajlar can sıkıcı olsa da, yukarıdaki yöntemlerle iOS ve Android cihazlarda sohbetlerinizi geri getirebilirsiniz. Yedeklemelerinizi kontrol edin ve düzenli olarak güncellediğinizden emin olun.

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