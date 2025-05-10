WhatsApp silinen mesajları nasıl geri getirebilirim? iOS ve Android için: Silinen WhatsApp mesajları kurtarılabilir mi?

Yanlışlıkla sildiğiniz bir WhatsApp mesajı yüzünden panik mi yaşıyorsunuz? Endişelenmeyin. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta silinen mesajları kurtarmak mümkün. iPhone ve Android cihazlar için silinen mesajları geri getirme yöntemlerini adım adım açıklıyoruz. iCloud, Google Drive ve yerel yedekleme seçenekleriyle sohbetlerinizi kolayca kurtarın.
Silinen mesajları kurtarmak, doğru adımları takip ettiğinizde karmaşık değildir. Ancak başarılı bir kurtarma için düzenli yedekleme şart. WhatsApp ayarlarından iCloud (iOS) veya Google Drive (Android) yedeklemesini aktive ederek veri kaybı riskini en aza indirebilirsiniz.
iPhone kullanıcıları, iCloud yedeklemeleri sayesinde mesajlarını kolayca kurtarabilir. Ancak iCloud yedeklemesinin önceden aktif olması gerekir.
Adımlar:
Not: iCloud yedeklemesi yoksa veya eski tarihliyse, istediğiniz mesajları geri getiremeyebilirsiniz.
Android kullanıcıları, Google Drive veya yerel yedekler üzerinden mesajlarını kurtarabilir. İki yöntemi de aşağıda açıklıyoruz:
Google Drive ile Kurtarma:
Yerel yedek ile kurtarma:
WhatsApp’ta silinen mesajlar can sıkıcı olsa da, yukarıdaki yöntemlerle iOS ve Android cihazlarda sohbetlerinizi geri getirebilirsiniz. Yedeklemelerinizi kontrol edin ve düzenli olarak güncellediğinizden emin olun.
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