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WhatsApp spam kaldırma nasıl yapılır? WhatsApp spam yediyse ne yapmalıyım, nasıl çözülür?

Günümüzde milyonlarca insanın en sık kullandığı iletişim araçlarından birisi WhatsApp'tır. Bu yüzden WhatsApp, pek çok kötü niyetli kişinin hedef aldığı kişisel iletişim araçlarının başında gelmektedir. Bilmediğiniz numaralardan gelen bazı mesajların içerisinde bulunan linklere tıkladığınızda hesabınızın kısıtlanması yani spam yemesi söz konusu olabilir. Peki, WhatsApp spam kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp spam kaldırma nasıl yapılır? WhatsApp spam yediyse ne yapmalıyım, nasıl çözülür?
Hacer Atik

WhatsApp, günümüzde sıklıkla kullanılan iletişim araçlarından biridir. Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar, linkler ve sahte kampanyalar bazen hesabınızın kısıtlanmasına sebep olabilmektedir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan kişiler genellikle ne yapacağını bilememektedir.

Bu karşı karşıya kaldığınız durum can sıkıcı olmanın yanında kişisel güvenliğinizi de tehdit edebilmektedir. WhatsApp spam nedeniyle kullanılamıyor bildirimini aldığınızda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini sizlere bu yazımızda aktaracağız.

WhatsApp spam nedir?

WhatsApp spam, WhatsApp kullanan kişilerin bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar ile dolandırıcılığa uğrama durumuna verilen isimdir. Bu zararlı içeriğe sahip mesajlar kullanıcıların güvenliğini tehdit etmenin yanında WhatsApp'ın da kullanım koşullarına aykırı bir durumdur.
WhatsApp spam ile mücadele edebilmek için sistemine spamı engellemek için bazı filtreler eklemiştir. Fakat bu filtreler spamı tamamen engellemediği için kullanıcıların da dikkatli olması gerekmektedir.

WhatsApp spam kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcıları bazen "Bu hesap spam sebebiyle kullanılamıyor!" veya "Hesabınız geçici olarak askıya alınmıştır." gibi bildirimlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu yüzden kullanıcılar "WhatsApp spam yediyse ne yapmalıyım, nasıl çözülür?" diye araştırmaktadırlar.

Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • Hesabınız spam sebebiyle geçici olarak askıya alındığında ilk olarak yapmanız gereken şey WhatsApp destek ekibiyle iletişime geçmektedir.
  • "WhatsApp ile iletişime geçin" sayfası üzerinden formu doldurarak WhatsApp spam kaldırma mesajı için bir metin yazabilirsiniz.
  • Bazen hesap geçici olarak askıya alındığında WhatsApp uygulamasını yeniden başlatmak da sorunu çözebilmektedir.

WhatsApp spam kaldırma Android telefon kullanıcıları için yapılmaktadır. WhatsApp spam kaldırma İOS kullanıcıları için de aynı şekilde olmaktadır. Telefonun türüne göre spam kaldırma başvurusunda bir değişiklik bulunmamaktadır.

WhatsApp spam ne zaman kalkar?

WhatsApp hesabınız spam nedeni ile kısıtlandığında destek ekibine başvurduktan sonra hesabın tamamen kullanıma açılması yapılan ihlalin türüne göre değişmektedir. Genel olarak ihlal türleri ve WhatsApp spamın kalkması süresi şu şekildedir:

  • Hesabınız ilk kez spam nedeni ile kısıtlandıysa bu hafif spam grubuna girmektedir. Bu yüzden geçici bir durumdur. Ortalama olarak 24-72 saat içerisinde WhatsApp'ınız yeniden kullanıma açılmaktadır.
  • Birden fazla kez spam uyarısı alındıysa bu durum ciddi spam grubuna girmektedir. Bu durumda hesabınızın tekrar aktif olması ortalama olarak 1 haftayı bulabilmektedir.
  • Kötü niyetli bir kullanımdan dolayı WhatsApp size kalıcı yasak uygulayabilir. Bu durumda hesabınız kullanıma tamamen kapatılmaktadır.

WhatsApp'ta spam yememek için ne yapmalıyım?

WhatsApp'ta spam yedikten sonra bir kez daha spam yememek için yapmanız gerekenler genel olarak şu şekildedir:

  • Tanımadığınız/bilmediğiniz numaralardan gelen mesajların içerisinde bulunan linklere tıklamayın.
  • Çok sayıda kişiye aynı mesajı göndermek sizin spam göndericisi olarak algılanmanıza sebep olabilir. Bu yüzden aynı mesajı çok sayıda kişiye göndermemeye dikkat etmeniz gerekmektedir.
  • WhatsApp'ı ticari amaçla kullanıyorsanız WhatsApp Business'i tercih etmek güvenilirlik açısından daha uygun olmaktadır.
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