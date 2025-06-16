WhatsApp spam kaldırma nasıl yapılır? WhatsApp spam yediyse ne yapmalıyım, nasıl çözülür?

WhatsApp, günümüzde sıklıkla kullanılan iletişim araçlarından biridir. Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar, linkler ve sahte kampanyalar bazen hesabınızın kısıtlanmasına sebep olabilmektedir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan kişiler genellikle ne yapacağını bilememektedir.
Bu karşı karşıya kaldığınız durum can sıkıcı olmanın yanında kişisel güvenliğinizi de tehdit edebilmektedir. WhatsApp spam nedeniyle kullanılamıyor bildirimini aldığınızda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini sizlere bu yazımızda aktaracağız.
WhatsApp spam, WhatsApp kullanan kişilerin bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar ile dolandırıcılığa uğrama durumuna verilen isimdir. Bu zararlı içeriğe sahip mesajlar kullanıcıların güvenliğini tehdit etmenin yanında WhatsApp'ın da kullanım koşullarına aykırı bir durumdur.
WhatsApp spam ile mücadele edebilmek için sistemine spamı engellemek için bazı filtreler eklemiştir. Fakat bu filtreler spamı tamamen engellemediği için kullanıcıların da dikkatli olması gerekmektedir.
WhatsApp kullanıcıları bazen "Bu hesap spam sebebiyle kullanılamıyor!" veya "Hesabınız geçici olarak askıya alınmıştır." gibi bildirimlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu yüzden kullanıcılar "WhatsApp spam yediyse ne yapmalıyım, nasıl çözülür?" diye araştırmaktadırlar.
Böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:
WhatsApp spam kaldırma Android telefon kullanıcıları için yapılmaktadır. WhatsApp spam kaldırma İOS kullanıcıları için de aynı şekilde olmaktadır. Telefonun türüne göre spam kaldırma başvurusunda bir değişiklik bulunmamaktadır.
WhatsApp hesabınız spam nedeni ile kısıtlandığında destek ekibine başvurduktan sonra hesabın tamamen kullanıma açılması yapılan ihlalin türüne göre değişmektedir. Genel olarak ihlal türleri ve WhatsApp spamın kalkması süresi şu şekildedir:
WhatsApp'ta spam yedikten sonra bir kez daha spam yememek için yapmanız gerekenler genel olarak şu şekildedir: