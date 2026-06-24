WhatsApp'ta 7 yıl sonra sürpriz ama önemli değişiklik!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart'ın görevinden ayrılacağını duyurdu. Cathcart, WhatsApp’ı yaklaşık 7 yıldır yönetiyordu.

Ancak Cathcart, Meta'dan tamamen ayrılmayacak. Zuckerberg'in açıklamasına göre Cathcart, şirket içinde yeni bir görev üstlenecek.

WHATSAPP'IN BAŞINA KUNAL SHAH GEÇİYOR

Cathcart'ın ayrılığıyla beraber Meta'nın WhatsApp'ı yönetecek isim konusundaki yeni tercihi, Hindistan teknoloji ekosisteminin öne çıkan isimlerinden biri olan Kunal Shah oldu.

Shah, kullanıcıların faturalarını yönetmesine ve platform üzerinden ödeme yaptıklarında ödüller kazanmasına imkân tanıyan CRED adlı fintech girişiminin kurucusu olarak biliniyor.

Yeni göreviyle birlikte Shah, CRED CEO'luğunu bırakacak ve WhatsApp'ın başına geçecek.

META'DAN CRED'E BÜYÜK YATIRIM

Bu atama yalnızca bir yönetici değişikliğiyle sınırlı değil.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre Meta, Kunal Shah'ın WhatsApp'ın başına geçmesiyle birlikte CRED'e 900 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Bu yatırımla Meta'nın şirkette yüzde 20 hisseye sahip olacağı belirtiliyor.

WILL CATHCART DÖNEMİNDE WHATSAPP

Will Cathcart, 2019 yılında WhatsApp'ın başına geçmişti.

Cathcart'ın liderliğinde uygulama birçok önemli değişiklik yaşadı. Bunlar arasında 2021'de şifreli sohbet yedeklerinin kullanıma sunulması, WhatsApp'ın iPad'e gelmesi, reklam adımları ve Meta'nın yapay zeka sohbet botuyla özel sohbetlerin eklenmesi yer aldı.

WILL CATHCART KİMDİR?

Will Cathcart, uzun yıllar boyunca WhatsApp'ın başkanlığını yürütmüş bir Meta yöneticisidir. 2010 yılında o dönemde Facebook olarak bilinen şirkete katılmış ve News Feed ürün geliştirmesi ile reklamların News Feed'e ve mobile entegrasyonu dahil birçok ürün çalışmasına liderlik etmiştir.

Cathcart, 2018'de Facebook uygulamasının başkan yardımcısı olarak Video, Gruplar, Marketplace, News Feed ve Stories gibi tüm Facebook uygulama ürünlerinin geliştirme ve stratejisinden sorumluydu. Meta'dan önce Google'da çalışmış ve Gmail dahil Google ürünleri için spam önleme teknolojilerinin ürün geliştirmesinden sorumlu olmuştur. Colgate Üniversitesi'nden Matematiksel Ekonomi alanında lisans derecesi almıştır.

KUNAL SHAH KİMDİR?

30 Mayıs 1979'da Mumbai'de doğan Kunal Shah, Hindistan'ın en tanınmış girişimcilerinden ve melek yatırımcılarından biridir. Mumbai'deki Wilson College'da felsefe okumuş, ardından Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS)'te MBA programına başlamış ancak tamamlamadan ayrılmıştır.

Kariyerindeki ilk büyük başarısı FreeCharge olmuştur. 2010'da Sandeep Tandon ile birlikte kurduğu bu online ödeme/kontör yükleme platformu, 2015'te Snapdeal tarafından satın alınmıştır. 2018'de 1 milyon dolar sermayesiyle kurduğu ve kullanıcıların kredi kartı ekstrelerini ödeyip ödül kazanabildiği, üyelik bazlı bir platform olan CRED ise en çok tanındığı şirkettir.