WhatsApp'ta kanallar nedir, nasıl kanal oluşturulur? WhatsApp'ta kanal oluşturma

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Kanallar özelliğini Türkiye'deki kullanıcılarının hizmetine sunmuştur. İlk olarak Kolombiya ve Singapur'da test edilen bu özellik yakın geçmişte 150'den fazla ülkede aktif hâle getirilmiştir. Kullanıcılar bu özellikle birlikte kendi kanallarını oluşturabilmekte ve geniş kitlelere bilgi ve içerik paylaşımı yapabilmektedir. Kanallar bilhassa topluluklar, markalar, işletmeler ve içerik üreticileri için kolaylık sağlarken, bireysel kullanıcılar için de bilgi akışını düzenli bir hâle getirmektedir.

WhatsApp'ta kanallar nedir?

WhatsApp’ın Kanallar özelliği, kurumların ve kuruluşların insanlarla daha etkili ve doğrudan bir iletişim kurmasını sağlamaları için geliştirilmiştir. Bu yeni özellikle birlikte markalar veya resmi hesaplar takipçilerine hızlı bilgi ve duyurular ulaştırabilmektedir. Özellikle haber ajansları bu kanalları kullanarak okuyucularına güncel haberler ve son dakika gelişmelerini hızlıca aktarabilir. Aynı zamanda, kullanıcılar sevdikleri markalarla veya ilgilendikleri kuruluşlarla sürekli bir ilişki kurma fırsatı elde eder. Kanallar, sadece duyuru ve haber paylaşımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların katılabileceği anketler, geri bildirimler ve etkileşimli içerikler sunmalarına da olanak tanır.

WhatsApp'ta nasıl kanal oluşturulur?

WhatsApp'ta kanal oluşturma adımları aşağıdaki gibidir:

WhatsApp uygulamanızın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Güncellemeleri kontrol edip, varsa yeni sürümü indirip yükleyin.

Uygulama açıldığında, üst kısımda bulunan "Güncellemeler" menüsüne tıklayın.

"Kanallar" sekmesinin yanında yer alan "+" butonuna dokunun.

Karşınıza "kanal oluştur" seçeneği çıkacak, buna tıklayın.

Açılan pencerede kanalınızla ilgili bilgileri girmeniz gerekiyor. Kanal adı ve açıklamasını yazın.

İsterseniz bu kanal için bir profil fotoğrafı ekleyebilirsiniz.

Tüm bilgileri doldurduktan sonra "devam" seçeneğine basarak kanal oluşturma işlemini tamamlayın.

Oluşturduğunuz WhatsApp kanalında metinler, görseller, videolar, bağlantılar ve çıkartmalar paylaşabilirsiniz.

Kanalınızı oluşturduktan sonra çeşitli özelleştirme ayarlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca kanal bağlantısını bulup paylaşabilirsiniz. Kullanıcılar kanal adını aratarak ya da bağlantıyı kullanarak doğrudan kanala erişim sağlayabilir. İsterseniz kişileri tek tek ekleyebilir veya kanalınıza özel bir URL bağlantısı göndererek diğer kullanıcıların katılmasını sağlayabilirsiniz.