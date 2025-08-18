HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

WhatsApp’ta mesajlar karşı taraf silmeden nasıl kaydedilir? WhatsApp silinmeden mesaj kurtarma

WhatsApp günümüzde sanal iletişimde en çok tercih edilen uygulamalardandır. WhatsApp mesajları yedekler, ancak her tür veri kaybolabilir; bu nedenle yedekleme yöntemlerini bilmek önemlidir. Bu sayede konuşmada geçen herhangi bir görsel, bağlantı ve yazıya daha sonra ulaşabilirsiniz. Tabii bunun için konuşmanın mevcut olması gereklidir.

WhatsApp’ta mesajlar karşı taraf silmeden nasıl kaydedilir? WhatsApp silinmeden mesaj kurtarma
Doğukan Can Bayrak

İçindekiler

  • WhatsApp’ta mesajlar karşı taraf silmeden nasıl kaydedilir? WhatsApp silinmeden mesaj kurtarma yöntemleri
  • 1. Bildirim geçmişi ile silinen mesajı görmek (Android için)
  • 2. Üçüncü parti bildirim kaydedici uygulamalar (Sadece Android)
  • 3. Ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak
  • 4. WhatsApp Web veya Masaüstü sürüm açıkken takip etmek
  • Dikkat edilmesi gerekenler

WhatsApp'ta konuşmada bulunduğunuz kişi bazen şahsi nedenlerden dolayı mesajlaşmayı siliyor olabilir. Konuşmanın cihazda kapladığı alan bunda etkilidir. Ayrıca gizlilik ve güvenlik endişesi olan kişiler de mesajlarını silmeyi tercih edebilir. Bu durumda karşı tarafın halen mesajlara ulaşabilmesi için bazı yöntemler mevcuttur. Lakin baştan belirtmek gerekiyor ki; şahsi konuşmaları karşı tarafın rızası olmadan kullanmak ve paylaşmak özel hayatın ihlali suçunu oluşturur ve ağır yaptırımları olabilir.

WhatsApp’ta mesajlar karşı taraf silmeden nasıl kaydedilir? WhatsApp silinmeden mesaj kurtarma yöntemleri

1. Bildirim geçmişi ile silinen mesajı görmek (Android için)

Android cihazlarda gelen bildirimlerle mesaj geçmişini bir süre görmek mümkündür. Ekranda yenileme yapmak bildirimlerin kaybolmasına yol açacaktır. Android 11 üstü cihazlarda bu özelliği kullanmak için Ayarlar > Bildirimler > Gelişmiş Ayarlar > Bildirim Geçmişi Aç'ı tıklayabilirsiniz.

Unutulmaması gereken; WhatsApp'ı arka planda oynatmayı bırakırsanız veya bu izni vermediyseniz bu özelliği kullanamayabilirsiniz.

2. Üçüncü parti bildirim kaydedici uygulamalar (Sadece Android)

Notisave, WhatsRemoved ve WAMR gibi popüler uygulamalar gelen bildirimleri kaydeder. Bildirimi zamanında kontrol etmeseniz dahi kayıtlı hafızadan orijinal bildirime ulaşabilirsiniz.

Bazı uygulamalar, gelen bildirimleri otomatik olarak kaydeder. Böylece karşı taraf mesajı silse bile orijinal bildirimi görebilirsiniz. Lakin üçüncü parti uygulamaların her zaman bir güvenlik riski taşıdığını unutmamalısınız.

3. Ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak

Konuşma sırasında ekran kaydedici özelliklerini kullanarak konuşmaları kalıcı olarak depolayabilirsin. Lakin son güncellemelerden sonra WhatsApp uygulama politikası gereği tek görüntülemeli mesajların ekran kaydının alınmasına izin vermiyor.

4. WhatsApp Web veya Masaüstü sürüm açıkken takip etmek

Bilgisayar vb. cihazlarda WhatsApp eş zamanlı olarak çalışır. Bir sebeple telefondaki bildirime ulaşamazsanız ve mesaj anında WhatsApp Web'iniz açıksa kontrol etmeyi unutmayınız. Ancak sayfa yenilenirse ya da sohbet penceresi kapatılırsa silinen mesaj yok olur.

Önemli noktalardan birisi, WhatsApp'ın "herkesten sil" özelliği mesajın sunucudan da kaldırılmasına yol açar. Yani bu özelliği kullanan kişinin dahi eylemi geri alma şansı yoktur.

Dikkat edilmesi gerekenler

  • WhatsApp mesajlaşmalarının karşılıklı güven ilkesi ile gerçekleştiğini unutmamalısınız. Mesajları silmek genel olarak kullanıcıların rızasıyla alakalı bir durumdur.
  • WhatsApp'ta mesajlar karşıdan karşıya şifrelenme yöntemiyle korunur. Yani üçüncü parti uygulamalarının bu mesajlaşmalara izni yoktur. Bir şekilde bunu sağlayabildiğini iddia eden uygulamalara güvenmemelisiniz. Zararlı yazılımlar en başta sizin verilerinizin çalınmasına ve gizliliğinizin ihlal edilmesine sebep olabilir.
  • WhatsApp'ta mesajlarınıza yönelik sizin bir güvenlik endişeniz varsa süreli mesajları açabilirsiniz. Süreli mesajlar belirlenen süre içerisinde (24 saat, 7 gün, 90 gün ) otomatik olarak silinir.
  • WhatsApp'ta "herkesten silindi" seçeneği tüm parti katılımcıları tarafından görünür. Eğer mesajını herkesten silmek istersen diğer kullanıcılara bu bildirimin gideceğini unutmamalısın.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştülerBalkon çöktü! Metrelerce yüksekten düştüler
Küçük: "İddialar korkunç boyutta"Küçük: "İddialar korkunç boyutta"

Anahtar Kelimeler:
whatsapp web whatsapp Whatsapp silinen mesajı geri yükleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.