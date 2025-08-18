WhatsApp'ta konuşmada bulunduğunuz kişi bazen şahsi nedenlerden dolayı mesajlaşmayı siliyor olabilir. Konuşmanın cihazda kapladığı alan bunda etkilidir. Ayrıca gizlilik ve güvenlik endişesi olan kişiler de mesajlarını silmeyi tercih edebilir. Bu durumda karşı tarafın halen mesajlara ulaşabilmesi için bazı yöntemler mevcuttur. Lakin baştan belirtmek gerekiyor ki; şahsi konuşmaları karşı tarafın rızası olmadan kullanmak ve paylaşmak özel hayatın ihlali suçunu oluşturur ve ağır yaptırımları olabilir.

WhatsApp’ta mesajlar karşı taraf silmeden nasıl kaydedilir? WhatsApp silinmeden mesaj kurtarma yöntemleri

1. Bildirim geçmişi ile silinen mesajı görmek (Android için)

Android cihazlarda gelen bildirimlerle mesaj geçmişini bir süre görmek mümkündür. Ekranda yenileme yapmak bildirimlerin kaybolmasına yol açacaktır. Android 11 üstü cihazlarda bu özelliği kullanmak için Ayarlar > Bildirimler > Gelişmiş Ayarlar > Bildirim Geçmişi Aç'ı tıklayabilirsiniz.

Unutulmaması gereken; WhatsApp'ı arka planda oynatmayı bırakırsanız veya bu izni vermediyseniz bu özelliği kullanamayabilirsiniz.

2. Üçüncü parti bildirim kaydedici uygulamalar (Sadece Android)

Notisave, WhatsRemoved ve WAMR gibi popüler uygulamalar gelen bildirimleri kaydeder. Bildirimi zamanında kontrol etmeseniz dahi kayıtlı hafızadan orijinal bildirime ulaşabilirsiniz.

Bazı uygulamalar, gelen bildirimleri otomatik olarak kaydeder. Böylece karşı taraf mesajı silse bile orijinal bildirimi görebilirsiniz. Lakin üçüncü parti uygulamaların her zaman bir güvenlik riski taşıdığını unutmamalısınız.

3. Ekran görüntüsü veya ekran kaydı almak

Konuşma sırasında ekran kaydedici özelliklerini kullanarak konuşmaları kalıcı olarak depolayabilirsin. Lakin son güncellemelerden sonra WhatsApp uygulama politikası gereği tek görüntülemeli mesajların ekran kaydının alınmasına izin vermiyor.

4. WhatsApp Web veya Masaüstü sürüm açıkken takip etmek

Bilgisayar vb. cihazlarda WhatsApp eş zamanlı olarak çalışır. Bir sebeple telefondaki bildirime ulaşamazsanız ve mesaj anında WhatsApp Web'iniz açıksa kontrol etmeyi unutmayınız. Ancak sayfa yenilenirse ya da sohbet penceresi kapatılırsa silinen mesaj yok olur.

Önemli noktalardan birisi, WhatsApp'ın "herkesten sil" özelliği mesajın sunucudan da kaldırılmasına yol açar. Yani bu özelliği kullanan kişinin dahi eylemi geri alma şansı yoktur.

Dikkat edilmesi gerekenler