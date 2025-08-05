WhatsApp'ta sorun mu var? 'Kullanıcılar bağlantı problemleriyle karşılaşıyor' iddiası

WhatsApp, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan bir mesajlaşma uygulaması. Ancak son günlerde uygulamanın hem mobil hem de web sürümlerinde bağlantı problemleri yaşandığı iddia edildi. Özellikle 'WhatsApp giriş' aramalarının arttığı görüldü.

İddiaya göre kullanıcılar, mobil uygulamada mesajların gönderilmediği, iletilerin tek tikte kaldığı ve uygulamanın açılmasında güçlük yaşandığı yönünde şikayetlerde bulunuyor. Yine iddialara göre Web sürümünde ise senkronizasyon hataları, oturumun sürekli kapanması ve bağlantı kurulamaması gibi sorunlar baş gösteriyor.

Genelde kullanıcılar, herhangi bir platformla ilgili yaşadıkları sorunları Downdetector gibi platformlar üzerinden bildiriyor. Bu platformlardaki verilere dayanarak, WhatsApp'ta son günlerde yaşanan kesintilerde artış gözlemlendiği iddia ediliyor. Ancak WhatsApp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden söz konusu iddialara karşılık WhatsApp'tan gelecek resmi açıklamaları beklemek, takip etmek ve itibar etmek en doğrusu olacaktır.

WHATSAPP WEB NEDEN AÇILMIYOR? SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLÜR? İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER

Telefonunuzda WhatsApp uygulamasının düzgün çalıştığından ve bilgisayarınızın ağ bağlantısının kararlı olduğundan emin olun. Gerekirse modemi veya telefonu yeniden başlatarak bağlantınızı tazeleyebilirsiniz.

Tarayıcı kaynaklı sorunlar da WhatsApp Web'in açılmamasına neden olabilir. Tarayıcınızın önbelleği ve çerezleri birikmiş olabilir, bu da uygulamanın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Tarayıcınızın önbelleğini temizlemeyi ve çerezleri silmeyi deneyin. Ayrıca, tarayıcınızın güncel olduğundan da emin olun. Eklentiler de sorunlara yol açabilir, bu nedenle kullanmadığınız eklentileri devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz.

Güvenlik duvarları ve antivirüs programları da WhatsApp Web'in çalışmasını engelleyebilir. Bu programlar, WhatsApp'ın sunucularına erişimini engelleyerek bağlantı sorunlarına neden olabilir. Güvenlik duvarınızın veya antivirüs programınızın WhatsApp'a izin verdiğinden emin olun.

WhatsApp mobil uygulaması için yapmanız gerekenler:

Hücresel veri veya Wi-Fi bağlantınızın aktif olduğundan emin olun. Gerekirse, bağlantınızı kapatıp tekrar açarak sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz.

Uygulama önbelleği de mobil uygulamadaki sorunlara neden olabilir. Telefonunuzun ayarlarından WhatsApp uygulamasının önbelleğini temizlemeyi deneyin. Bu işlem, uygulamanın daha hızlı ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.

WhatsApp'ın güncel olmaması da bağlantı sorunlarına yol açabilir. Uygulamanın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun. Güncellemeler, hataları düzeltir ve performansı artırır.