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WhatsApp’ta toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

Günümüzde WhatsApp sadece bireyler arası iletişim için değil, aynı zamanda küçük işletmelerden büyük markalara kadar herkesin iletişim kurmak için tercih ettiği bir platform haline gelmiştir. Özellikle özel günlerde tebrik mesajı göndermek, kampanya veya duyuru yapmak gibi durumlarda aynı mesajı birden fazla kişiye ulaştırmak gerekebilir. İşte bu noktada WhatsApp’ın toplu mesaj gönderme özelliği devreye girer. Peki, WhatsApp’ta toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?

WhatsApp’ta toplu mesaj gönderme nasıl yapılır?
Firdevs Nacar

WhatsApp'ta toplu mesaj göndermek, bir grup kurmaktan oldukça farklı bir iletişim şeklidir. Bir grupta tüm katılımcılar birbirlerini görür. Toplu mesajdaysa gönderdiğiniz içerik sadece sizinle alıcı arasında birebir mesajlaşmada görünür. Bu da daha kişisel, daha samimi ve daha az karmaşık bir iletişim kurmayı sağlar. Özellikle kalabalık bir gruba hitap etmek istendiğinde bu yöntem çok daha profesyonel ve verimlidir.

WhatsApp’ta toplu mesaj nasıl gönderilir?

WhatsApp’ta toplu mesaj göndermek için ilk olarak uygulamaya giriş yapılması gerekir. Daha sonra toplu mesaj gönderme işlemi hem Android hem de iPhone cihazlarda oldukça basit adımlarla tamamlanabilir.

Android kullanıcıları uygulamayı açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunarak “Yeni toplu mesaj” seçeneğini görebilir. Kullanıcılar buradan mesaj göndermek istedikleri kişileri listeden seçerek toplu mesaj gönderebilirler.

iPhone kullanıcıları ise sohbet ekranının sağ üst kısmında bulunan artı işaretine tıklayıp “Yeni toplu mesaj” bölümüne dokunarak toplu mesaj gönderebilir. Her iki cihazda da oluşturulan toplu mesaj gönderme listesi üzerinden gönderilen mesajlar yalnızca alıcıya özel olarak görünür.

Toplu mesaj listesiyle gönderilen mesajın alıcıya ulaşabilmesi için o kişinin telefon rehberinde sizin numaranızın kayıtlı olması gerekir. Yani eğer bir kişi mesajı göndereni rehberine kaydetmediyse gönderdiğiniz mesaj ona ulaşmayacaktır. Bu sebeple özellikle bir kampanya, bilgilendirme ya da duyuru yapılacaksa hedef kitlenin sizi rehberlerine kaydetmiş olduğundan emin olmanız gerekir.

Toplu mesaj listeleri oluşturulduktan sonra kalıcı olarak saklanabilir. Bu da düzenli olarak aynı kişilere mesaj gönderilmesi gereken durumlarda büyük kolaylık sağlar. Örnek olarak bir öğretmen sınıf velilerine, bir butik sahibi müşterilerine ya da bir etkinlik düzenleyicisi katılımcı listesine her hafta yeni bilgiler gönderecekse aynı toplu mesaj listesini kullanarak hızlıca iletişime geçebilir.

WhatsApp toplu mesajlarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Toplu mesaj gönderme özellikle WhatsApp Business kullanıcıları için daha da işlevsel bir hal alır. WhatsApp Business uygulaması, işletmelerin müşterileriyle daha düzenli, hızlı ve profesyonel şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Mesaj şablonları, otomatik yanıtlar, müşteri etiketleme gibi özelliklerle birlikte toplu mesaj özelliği oldukça etkili bir pazarlama ve bilgilendirme aracı haline gelir. Bununla birlikte daha büyük ölçekli ve onaylı mesajlar göndermek isteyen işletmeler için WhatsApp Business API seçeneği de bulunur. Bu seçenek binlerce kişiye aynı anda ulaşmak isteyen markaların daha teknik bir entegrasyonla çalışmasını gerektirir ve bazı onay süreçlerine tabidir.

Toplu mesaj kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da mesajın içeriğidir. Gönderilen mesajın kişisel ve samimi bir dille yazılması, alıcı tarafından daha olumlu karşılanmasını sağlar. Soğuk, otomatik ve sürekli tekrar eden mesajlar, alıcının sizi engellemesine veya mesajı önemsememesine neden olabilir. Özellikle özel günlerde tebrik mesajları, kampanyalarda isimle hitap edilen duyurular ya da bilgilendirme mesajlarında biraz özenli bir dil kullanmak fark yaratır.

Bir başka sık karşılaşılan yanlış anlama ise gruplarla toplu mesaj listelerinin karıştırılmasıdır. Bir grupta mesaj tüm üyelere aynı anda gönderilir ve herkes diğer katılımcıları görüp mesajlaşabilir. Oysa toplu mesajlar kişiye özel gider ve cevaplar yalnızca size ulaşır. Bu nedenle gizlilik ve düzen açısından toplu mesajlar çok daha uygun bir yöntemdir.

WhatsApp’ta toplu mesaj göndermek doğru kullanıldığında çok güçlü bir iletişim aracıdır. Kişisel kullanıcılardan işletmelere kadar herkes bu özelliği etkili şekilde kullanarak zamandan kazanabilir, bilgi kirliliğini önleyebilir ve mesajlarının doğru kişilere ulaşmasını sağlayabilir.

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