WhatsApp’ta yazı tipi boyutu nasıl değiştirilir? iOS ve Android WhatsApp’ta yazı tipi boyutunu değiştirme

Kısa mesajlaşma uygulamasının yerini alan WhatsApp’ta kullanıcılara yarar sağlayan birçok farklı özellik mevcuttur. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden anlık olarak birbirleriyle telefon görüşmesi yapabilmekte ya da görüntülü olarak konuşabilmektedir. Özellikle yazılı iletişimde yazı tipi boyutları kimi insanlara küçük, kimilerine ise büyük gelebilmektedir. Kişiler uygulamada yazı tipi boyutunu istedikleri gibi değiştirerek, daha konforlu iletişim kurabilmektedir.

WhatsApp’ta yazı tipi boyutu nasıl değiştirilir?

Günümüzde en sık kullanımı tercih edilen iletişim uygulamalarından biri WhatsApp olarak öne çıkmaktadır. SMS uygulamasını geride bırakan bu uygulama sayesinde milyonlarca insan hızlı bir biçimde başkalarıyla sohbet başlatabilmekte ve çeşitli medya içeriklerini yollayabilmektedir.

Uygulamada bazen kullanılan yazı tipi boyutu göz hassasiyeti yönünden rahatsız edici olabilir. Kişiler uygulama içinden ya da cihazları üzerinden birkaç adımı izleyerek, yapı tipi boyutunu değiştirebilir. Ancak bu noktada bilinmesi gereken en önemli konulardan biri uygulama bünyesinde özel yazı tipleri kullanılamamaktadır. Yazı tipi boyutu değiştirme işlemi Android cihazlarda farklı, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da farklı yönergeleri içerir.

iOS ve Android WhatsApp’ta yazı tipi boyutunu değiştirme nasıl yapılır?

Akıllı cep telefonu, iPad ya da tablet kullanan birçok insan vardır. Bu teknolojik cihazların kimisi iOS işletim sistemi ile çalışırken kimisi ise Android işletim sistemine sahiptir. WhatsApp uygulamasında yazı tipi boyunu değiştirmeden önce cihazının hangi işletim sistemiyle çalıştığını bilmeniz önemlidir. Bu bağlamda iOS WhatsApp’ta yazı tipi boyutunu değiştirme işlemi için yapmanız gerekenler genel olarak şu şekildedir:

WhatsApp uygulamasındaki yazı tipi boyutunu değiştirmek için iki farklı yol izleyebilirsiniz.

Her iki yolda cihazınızın “Ayarlar” kısmından yapılmakla birlikte bazı noktalarda ziyaret edilen bölümler farklı olmaktadır.

İlk yöntem mobil cihazınız üzerinden “Ayarlar” kısmına giriş yapmaktır.

Ardından “Ekran ve Parlaklık" > "Metin Puntosu” bölümüne geliniz. Bu bölümde yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz.

İkinci yöntemde ise sırasıyla “Ayarlar" > "Erişebilirlik" > "Ekran ve Metin Puntosu" > "Büyük Metin” adımlarını takip ediniz. Bu noktada kaydırma çubuğunu kullanarak, yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

Android WhatsApp’ta yazı tipi boyutunu değiştirme işlemini yapmak için ise uygulayabileceğiniz adımlar şöyledir: