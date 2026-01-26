HABER

WhatsApp ücretli mi oluyor? Kritik detay kodlarda ortaya çıktı: Para ödeyen kurtulacak!

WhatsApp'ın beta sürümünde yapılan kod incelemeleri, Meta'nın olası yeni gelir modelini ortaya çıkardı. Buna göre, uygulama içinde yakında "Reklamsız Abonelik" seçeneği sunulabilir. Durumlar ve Kanallar sekmesindeki reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılar, aylık belirli bir ücret ödemek zorunda kalabilir. Böylece ödeme yapan kullanıcılar, reklamlardan kurtulabilir. İşte detaylar...

Enes Çırtlık

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda WhatsApp'ın çatı şirketi Meta ise geçtiğimiz yıl WhatsApp'ta reklam döneminin duyurusunu gerçekleştirmişti. Şirket, WhatsApp’ın Durum ve Kanallar sekmelerinde reklam göstermeye başlayacağını açıklamıştı.

REKLAMSIZ WHATSAPP ABONELİĞİ KODLARDA GÖRÜNDÜ

Webtekno'da yer alan habere göre, uygulamanın 2.26.3.9 güncelleme numarasına sahip yeni sürümünde yapılan kod incelemelerinde, Durum ve Kanallar’daki reklamları kaldıran ücretli bir abonelik modeli tespit edildi. Uygulama içinde yer alan bazı metinlerde, kullanıcıların aylık bir ücret karşılığında reklamsız deneyimi tercih edebileceği açıkça belirtiliyor.

Kodlarda yer alan ifadeler, abonelik ücretinin hesap ayarlarına göre değişebileceğini ve kullanıcıların isterlerse reklamlı sürümü ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini gösteriyor. Hatta uygulama içinde reklamsız abonelikle ilgili bilgilendirme mesajları da test edilmeye başlanmış.

Henüz bu aboneliğin ne zaman, hangi ülkelerde ve hangi fiyatla sunulacağı net değil. Meta’nın daha önce Facebook ve Instagram’da yer alan reklamsız aboneliğini sadece bazı ülkelerle sınırlı tuttuğu düşünülürse WhatsApp için de benzer bir kısıtlama gelebilir.

