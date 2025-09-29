Wi-Fi 7 nedir? Özellikleri ve farkları

İnternete bağlı kalabilmek günümüzün önemli ihtiyaçlarından birisidir. Mobil veriler taşınabilirlik sağlasa da kararlılık ve indirme/yükleme açısından Wi-Fi bağlantılarının oldukça uzağındadır. Ayrıca maliyet ve fiyat/fayda açısından arada önemli bir fark mevcuttur. Wi-Fi sistemleri erişim, ücretlendirme, hız, sabitlik konusunda yüksek performans ortaya koyar. Öte yandan Wi-Fi sistemleri de teknolojinin gelişmesiyle sürekli geliştirilmektedir.

Wi-Fi 7 nedir?

Wi-Fi 7 (EHT – Extremely High Throughput) standardına dayanan en yeni Wi-Fi neslidir. Wi-Fi 7, eski nesillere göre katlara varan oranda daha yüksek hız, düşük/kararlı gecikme ve kalabalık ortamlarda daha yüksek verim sağlamaktır. Wi-Fi 7 hem ulaştırılan internetin yükseltilmesi hem de kapasitesinin arttırılmasını sağlar.

Wi-Fi 7 özellikleri nelerdir?

Wi-Fi 7 ile modem üzerinden arttırılmış erişim kapasitesi sağlanır. Modem cihazı birden fazla bant ve kanal üzerinden veri alışverişi yapar. Bu da yüksek internetin çeşitli cihazlarda aynı anda ve bölünmeyi minimuma indirerek verilmesini sağlar ("MLO"çoklu bağlantı sistemi).

Çoklu kullanıcıların olduğu durumlarda internet hizmeti genelde düşebilmektedir. Ayrıca bu düşüş %50-%50 paylaşımından ziyade arada %10-20 bandında bir verim düşmesine de sebep olabilir.

Wi-Fi 7 toplam hızı artırır, parazit/engelde yedek hat gibi davranır ve gecikme/jitter dalgalanmasını düşürür. Yüksek Mbps /düşük ping dengesi kurulur.

Wi-Fi 7 320 MHz kanal genişliği ile hizmet sağlar. Altyapıya sahip olan ülkelerde 6 GHz 160 MHz’in iki katı genişlik sağlar. Böylelikle 6E’de açılan 6 GHz spektrumu regülasyona bağlı olarak daha verimli kullanılır. Ayrıca sembol başına veri miktarını yükselterek (4096-QAM desteğiyle) %20 civarı hız kazanımı sağlar.

Wi-Fi 7 farkları nelerdir?

Wi-Fi 7 daha geniş bir bant spektrumu kullanır. Wi-Fi 6E'de 6Ghz mevcutken Wi-Fi 7, MLO ve 320 MHz ile çoklu bağlantı üzerinden daha verimli bir hizmet sunar. Bu ulaştırılan birim internetten ziyade internetin geldiği yoldur. Yani Wi-Fi 7 daha geniş bir yoldan daha kararlı ve akıcı bir hizmet ulaştırır.

Wi-Fi 7’de preamble puncturing (parazit bölme) ile spektrum verimi de arttırılmıştır. Wi-Fi 6E'de bu yelpaze tek Ru ve kanal kaybı yaşanabilen durumlara sebep olabiliyordu. Yani Wi-Fi 7 bağlantısının kaynağıyla olan sürekliliği daha güçlüdür. Parazite sebep olabilen kaymalara ve verim kayıplarına karşı özel bir sistem geliştirmiştir.

Çoklu bağlantı kararlılığı, geniş bant kaynağı, parazit önleme sistemi ve stabil internet deneyimi Wi-Fi 7'de Wi-Fi 6'ya göre çok ileride olan hizmetlerdir.