Wi-Fi Mesh sistemi nedir, nasıl çalışır?

Günümüzde yaşamın her alanı dijitalleştiğinden akıllı cihazların sayısı da hızla artmaktadır. İnternetin daha yoğun kullanıldığı bu dönemde aynı anda birden fazla cihazın internete bağlanması da temel bir ihtiyaçtır. Fakat çoğu zaman tek bir modem ya da yönlendirici bu bağlantı ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalır. Bu noktada ise Mesh Wi-Fi sistemleri devreye girer. Peki, Wi-Fi Mesh sistemi nedir, nasıl çalışır?

Defne Vera Şahin

Evinize bağlattığınız kablosuz bağlantı sistemi bazen evin her köşesine güçlü bir sinyal ulaştıramaz. Bilhassa kalın duvarlı ya da büyük metrekareli evlerde bazı alanlar kör nokta olarak kalabilir. Bu durumda birçok kullanıcı çözüm olarak bir ağ genişletici ya da ek bir router kullanmayı dener. Bu tür cihazlar sinyali belirli oranda güçlendirse de aslında onlar da sınırlı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle günümüzde Mesh Wi-Fi teknolojisi popüler hale gelmiştir. Bu noktada wifi mesh sistemi nedir sorusuna yanıt aranır.

Wi-Fi Mesh sistemi nedir, nasıl çalışır?

Mesh Wi-Fi sistemi ev ve işyerlerinde internet bağlantısının sorunsuz ve kesintisiz olmasını sağlayan ileri düzey bir kablosuz ağdır. Basitçe ifade edildiğinde mesh ağ, birden fazla kablosuz erişim noktasının bir araya gelerek oluşturduğu bir ağ yapısıdır.

Bu erişim noktaları birbirleriyle sürekli iletişim halinde çalışır. Fakat yine de tek bir ağ adı altında bir bütün olarak görülür. Bu sayede bulunduğunuz yere göre otomatik bir şekilde en yakın erişim noktasına bağlanabilirsiniz. Kullanıcılar bu sistemle beraber evin herhangi bir köşesinde internet hızının düşmesi ya da kopması gibi bir durumdan kurtulmuş olur.

Geleneksel modem veya yönlendiriciler sinyalini doğrudan yaydığı alanla sınırlıdır. Binadaki duvarlar, katlar ya da mobilyalar sinyal gücünün azalmasına neden olabilir. Mesh Wi-Fi ise bu sorunu aşmak için her bir cihazı bir düğüm noktası olarak kullanır.

Sistem, papatya zinciri mantığıyla çalışır. Bu internet sinyalinin bir cihazdan diğerine aktarılması olarak açıklanabilir. Bu sayede her aktarma noktasında internet gücünü tazeler. Mesh WiFi sistemin internet binanın en uzak köşelerine bile güçlü bağlantı iletebilir.

Mesh Wi-Fi’nin en büyük avantajlarından biri çok katlı ve geniş evlerde kapsama alanını sınırsız kılmasıdır. Böyle bir konumdayken evinizin farklı bölgelerine yerleştirilen erişim noktaları sayesinde her alan güçlü bir bağlantıya sahip olur.

Mesh sistemler aynı zamanda kullanım kolaylığına da sahiptir. Geleneksel Wi-Fi genişletici cihazlarda olduğu gibi farklı ağ adlarına bağlanmak zorunda kalmazsınız. İnterneti yayan tüm cihazlar aynı WiFi ağı üzerinden en güçlü sinyal noktasını çalıştırır.

