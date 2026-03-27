Wikipedia'dan radikal karar: Yapay zeka ile makale yazmak yasaklandı

Wikipedia, İngilizce sürümünde editörlerin yapay zeka (AI) kullanarak makale yazmasını yasakladı. Temel düzeltmeler ve çeviriler haricinde büyük dil modellerinin (LLM) makale yazımı için kullanımını kısıtlayan yeni kural, platformun temel içerik politikalarını korumayı hedefliyor.

Enes Çırtlık

Üretken yapay zeka araçlarının her alana yayılması, internet ansiklopedisi olarak nitelendirilen Wikipedia'ı da harekete geçirdi. Wikipedia bu kapsamda radikal bir karar aldı.

YAPAY ZEKA İLE YAZILAN MAKALELERE YASAK

The Verge'de yer alan habere göre Wikipedia, editörlerin artık yapay zeka kullanarak makale yazmasına veya mevcut makaleleri yeniden yazmasına izin vermeyecek. Geçtiğimiz hafta sonlarında Wikipedia'nın yönergelerine eklenen bu güncelleme, yasağın gerekçesi olarak yapay zeka tarafından yazılan makalelerin "Wikipedia'nın birkaç temel içerik politikasını" ihlal etme eğiliminde olmasını gösteriyor.

Bu değişiklik şimdilik Wikipedia'nın İngilizce sürümü için geçerli olacak ve editörlerin yalnızca belirli ve kısıtlı senaryolarda yapay zekayı kullanmasına izin verecek.

SADECE ÇEVİRİ VE TEMEL DÜZELTMELERE İZİN VAR

Kurallara göre büyük dil modellerinin (LLM), yazım sürecinde "kendi içeriğini dahil etmediği" sürece yalnızca "temel metin düzenlemeleri önermesi" serbest bırakıldı. Editörler ayrıca, başka bir dildeki Wikipedia makalesini İngilizce'ye çevirmek için de yapay zekadan faydalanabilecek. Ancak, çevirinin doğruluğunu onaylamak için orijinal dil hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı gerektiren LLM destekli çeviri kurallarına sıkı sıkıya uymaları zorunlu kılındı.

"İNSANLARI YAPAY ZEKA SANMAYIN" UYARISI

Yeni politika, bazı kişilerin "büyük dil modellerine (LLM) benzer yazım stillerine sahip olabileceği" konusunda da uyarıda bulunuyor. Bu nedenle editörlerin, bir kullanıcının düzenleme yeteneklerine olası kısıtlamalar getirmeden önce "üslup veya dilsel işaretlerden" daha fazlasını bulmaları gerekecek. Yönergelerde, "Metnin temel içerik politikalarına uygunluğunu ve söz konusu editörün son düzenlemelerini dikkate almak en iyisidir" ifadeleri yer alıyor.

AYLARDIR SÜREN MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Wikipedia editörleri aylardır yapay zeka tarafından oluşturulan makalelerle mücadele ediyordu. Bu durum, topluluğun kötü yazılmış makalelerin "hızlıca silinmesine" olanak tanıyan yeni bir politika uygulamasına yol açmıştı.

Ayrıca editörler, yapay zeka ile yazılmış içeriklerle savaşmayı ve diğerlerinin bu içerikleri tanımlamasına yardımcı olmayı amaçlayan 'WikiProject AI Cleanup' adlı bir inisiyatif de kurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hız ve konforun adresi: Under Armour ayakkabıda büyük indirimHız ve konforun adresi: Under Armour ayakkabıda büyük indirim
ABD ve Hindistan'da kullanılıyordu, nihayet bize de geldi!ABD ve Hindistan'da kullanılıyordu, nihayet bize de geldi!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka makale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

