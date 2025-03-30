Windows 10/11 0xc00012f hatası nedir, nasıl çözülür? Windows 10/11 0xc00012f hatası ve çözümü

Windows kullanıcıları bazen sistemsel hatalarla karşı karşıya kalabilirler. 0xc000012f hatası da bunlardan biridir. Windows 10/11'de çoğu zaman bir program açılmaya çalışıldığında ya da bir işlem yapılmaya başlandığında görülen 0xc000012f hatası birkaç komut çalıştırarak basitçe çözülebilirken bazen bilgisayarı sıfırlamak gibi daha spesifik bir adımla da çözülebilir.

Windows 10/11 0xc00012f hatası nedir?

Windows 10/11'de 0xc000012f hatası genelde eksik veya bozuk sistem dosyalarından kaynaklanabildiği gibi uyumsuz yazılım güncellemelerinden ya da bozuk DLL (dinamik bağlantı kitaplığı) dosyalarından kaynaklanır. Bu hatanın ortaya çıkışı genelde bir uygulama veya oyun başlatılmaya çalışıldığında, bilgisayarın gerekli dosyaları yüklememesi sebebiyle olur. Kullanıcılar, bu hatayı genelde sistemlerini güncellerken ya da yeni bir yazılım yüklerken fark ederler.

Windows 10/11 0xc00012f hatası nasıl çözülür?

Windows 10/11 0xc00012f hatası ve çözümü için ilk adım bilgisayardaki sistem dosyalarını onarmaktır. Yani bu hatayı alan kullanıcıların ilk olarak sistemdeki bozuk dosyaları onarmak ve bilgisayarın düzgün çalışmasını sağlamaları gerekir. Ancak önemli bir not olarak şunu da söyleyelim. Söz konusu sorunu çözmek için herhangi bir adım atmadan önce önemli belge ve dosyaların yedeği mutlaka alınmalıdır.

Windows 10/11 0xc00012f hatası alan kullanıcılar bilgisayardaki sistem dosyalarını onarmak için Komut İstemi üzerinden ilgili SFC (System File Checker) ve DISM (Deployment Imaging Service and Management Tool) komutlarını kullanarak bozuk dosyaları tespit edip onarabilirler.

Her şeyin dışında eksik olan yazılımlar ve sürücülerin güncellenmesi de sorunun çözülmesi konusunda fayda sağlayabilir. Eksik Visual C++ Redistributable paketlerini yüklemek ya da sürücüleri güncellemek hatanın çözülmesine yardımcı olabilir.

Eğer tüm bu adımların uygulanmasına rağmen Windows 10/11 0xc00012f hatası hiçbir şekilde çözülmesi o zaman bilgisayarın sistem geri yükleme veya işletim sistemini sıfırlama gibi seçeneklerini kullanmak çare olabilir.