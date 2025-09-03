Bilgisayar denildiğinde akla ilk olarak işlemci ve RAM gibi parçalar gelse de aslında bilgisayarlar bir bütün olarak değerlendirilir. Genel olarak bilgisayarı oluşturan üç yapı; ana parçalar olan İşlemci, RAM ve ekran kartı gibi temel aksamlar, bilgisayardaki uygulama ve işlemlerin yürütülmesini mümkün kılan Windows 11 gibi işletim sistemi yazılımları ve çıkarılabilir dış donanım parçalarıdır. Dış donanım parçaları da en gerekli olarak klavye ve faredir.

Bilgisayarlardaki fare teknolojisi gelişmektedir. Bir bilgisayar faresinde genel olarak aranan özellikler tepki süresi, portatif olması, mobilizasyon ve estetiktir. Bilgisayar etrafında kablolarla uğraşmak istemeyen ya da dış mekanlarda rahatça kullanmak isteyen kullanıcılar kablosuz fare modellerini de sıkça tercih eder. Ancak kullanıcıların erişimini kısıtlayan durumlardan birisi Windows 11 bilgisayarlarda fare gecikmesi sorunudur.

Windows 11’de fare gecikmesi nasıl düzeltilir? Windows 11 fare gecikmesi sorunu ve çözümü

1. Bilgisayarlarınız öncelikle donanımsal kontrollerinizi sağlayın

Farenizi kullandığınız USB portunu kontrol edin. USB 3.0 yerine USB 2.0 portunu kullanmak sorununuzu çözebilir. Eğer kablosuz fare kullanıyorsanız öncelikle pilini ya da şarj durumunu kontrol etmelisiniz. Kablosuz farelerde cihazla olan mesafenin önemli olduğunu unutmayın ve kullanım arttıkça bu mesafe yıpranmaya bağlı olarak kısalabilir.

2. Sürücü ve yazılım güncellemelerini en üst sürüme yükseltin

Windows 11'de fare gecikmesinde güncelleme kaynaklı sorunlar 3 aşamalı olarak değerlendirilir. Öncelikle bilgisayarınızın aygıt yöneticisinden fare sürücüsünün güncellemesini kontrol edin. Sonrasında ekran kartınızı en üst sürüme güncelleyin. Çünkü ekran kartları ile fare tepkileri arasında doğrudan bir bağ bulunur ve ikisi de en üst sürümde olmadığında hatalar olabilir. Eğer ikisi de güncel sürümdeyse Windows güncellemesini kontrol etmelisiniz.

3. Güç ve performans ayarlarını ve Bluetooth ayarlarını kontrol edin

Kablosuz fareler genelde otomatik olarak güç tasarrufu modunda çalışır. Bilgisayarınızdan denetim masasına girip güç seçeneklerinden yüksek seçenek modunu seçin. Öte yandan USB eşleştirmesiyle yapılan farelerde de "uykuya alma modu mevcuttur. Bu ayarı da bilgisayarınızın gelişmiş güç ayarları kısmından "yüksek performans modunu" seçerek kapatabilirsiniz.

Kablosuz farelerde bluetooth hatası sorunu oluşturuyor olabilir. Bu USB portu ile kullanılan modellerde porttan ya da bilgisayarınızdan kaynaklı bir sorun olabilir.

4. Sistem ayarlarından görsel efektleri kişiselleştirin

Kullanım amacınıza göre farelerin standart ayarları sizin için yetersiz kalıyor olabilir. Bilgisayarınızdan denetim masasına girerek "fare" kısmını bulun "işaretçi seçenekleri" sekmesinden "işaretçi hassasiyeti" ayarını size uygun şekilde düzenleyin.

5. Arka plan programları fare gecikmesine yol açabilir

Başlangıç aşaması programları arka planda RAM'e yük bindirir. Bunun bir sonucu olarak fare gecikmesi sorununa yol açabilir. Antivirüs, Steam veya Xbox oyun paneli gibi uygulamaları kapatıp tekrar deneyin.

Dikkat edilmesi gerekenler

Laptop kullanıcılarının dokunmatik yüzey sürücüsünün sürümünü de güncellemeleri gerekir. Çünkü laptoplarda klavye ve fare sistem tarafından birlikte yönetilmektedir.