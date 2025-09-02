Bilgisayar kullanıcıları için birçok uygulama hayatlarının büyük bir kısmını aktardıkları, düzenledikleri ve planladıkları önemli bir araç olma özelliği taşır. Eğitim, sağlık, kariyer ve sosyal yaşantıya gibi veri/içerikler bilgisayar üzerinden derlenebilir. Ancak bazı özel durumlarda bilgisayarda yaşanan bir hata kullanıcıları olumsuz etkileyebiliyor. Bir uygulamanın düzenli çalışmaması, veri ve içeriklerin kaybolması ya da bütün sistemin hata vermesi gibi durumlar kullanıcılar açısından en kötü senaryolardan birisi. Çünkü bilgisayarı baştan kurmak oldukça zahmetli iken verilerin silinmesi de önemli zararlara yol açabilmektedir

Neyse ki Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda alternatif bir yol mevcut. Sistemi geri yükleme özelliği ile cihazınızın evvelki bir tarihte henüz sorunların yaşanmadığı stabil ve kararlı versiyonuna geri dönebilirsiniz. Bu işlem sonucu verileriniz silinmez ve sistem ayarlarını seçilen tarihe çeker. Ayrıca programlarınızda ilgili tarihteki özellik ve ayarlarına döndürülür.

Windows 11’de sistem geri yükleme nasıl yapılır? Windows 11 geri yükleme yöntemi

Ana ekrandan başlat menüsüne girin ve arama çubuğuna "geri yükleme noktası oluştur" yazarak aratın. Çıkan ekranda seçeneği onaylayıp dönmek istediğiniz sistem tarihini seçin. Seçeceğiniz tarihte yakın zamanda yaptığınız bir eylemin olmadığına dikkat etmelisiniz. Çünkü sorunun kaynağına sebep olması muhtemel bir durumdur.

Bir uygulamanın güncelleştirilmesi yazılımsal hatalara sebep olabilir. Sürücüye yüklediğiniz bir aygıt bilgisayarınızda hatalı olarak başlatılmış olabilir. Bunlara dikkat ettikten sonra ilgili tarihi onaylayın.

Bilgisayarınız sürecin işlenmesi için yeniden başlayacaktır biraz zaman alabilir, endişelenmeyin. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra ilgili tarihteki versiyona dönmüş olursunuz. O tarihten sonraki kişiselleştirilmiş sistem ayarlarınız değişebilir.

Sistem geri yüklendikten sonra yaşadığınız soruna yol açan eylemi tespit edin

Güvenli tarihi bulduktan sonra hangi özel durumdan sonra sorun yaşadığınızı da hatırlamaya çalışın. Böylelikle soruna yol açan muhtemel sebebi ( güncelleme hatası, sürüm hatası , yeni yüklenen bir uygulama gibi) eleyerek cihazınızda sorunun tekrarlanmasının önüne geçebilirsiniz.

Uygulama ya da sürücü kaynaklı yazılımsal hatalar sık rastlanılan sebeplerdir. Seyrek olarak şu durumlarda da sistem geri yüklemesi yapılabilir:

Sisteme ait ayarların karıştığı zamanlar bilgisayar performansı etkilenebilir ve hatalara yol açabilir. Kayıt defteri değişiklikleri, grup ilkesi ayarları veya gelişmiş sistem ayarlarında kullanıcı kaynaklı hatalı değişiklikler sonucu Windows'u geri yükleyebilirsiniz.

Performans kaybının sürekli hale gelmesi ve kararsız bağlantı durumlarında kullanabilirsiniz:

Bilgisayarınız yavaşlama, kasma ya da donma yaşıyorsa sistem geri yüklemesi yaparak daha yüksek verim aldığınız bir noktaya dönebilirsiniz. Bazı durumlarda bu eylem mevcut sorunu çözüp bilgisayarın performansını arttırabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Windows 11 sistem geri yüklemesi, yazılımsal hataların giderilmesine çözüm olabilir. Eğer bilgisayarınızın donanımsal herhangi bir aksamından kaynaklı bir sorun mevcutsa sistem geri yüklemesi etkisiz kalacaktır. Bu donanımın değiştirilmesi ile çözülebilecek bir sorundur.