Bilgisayarın depolama alanını verimli kullanmak, internet sınırını aşmamak gibi nedenlerle güncellemeler iptal edilmek istenebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek biraz zaman alabilir. Özellikle bilgisayar ve işletim sistemleri hakkında bilgisi olmayan kişiler için zorlayıcı olabilir.

Windows 11 güncelleme kapatma nasıl yapılır?

Windows 11, Microsoft’un sunduğu bir şletim sistemi olarak düzenli güvenlik yamaları ve performans iyileştirmeleri sunan otomatik güncelleme sistemine sahiptir. Bu güncellemeler sistemin kararlılığını artırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlasa da bazı kullanıcılar için beklenmedik zamanlarda gerçekleşen güncellemeler rahatsız edici olabilir.

Özellikle bilgisayarın performansından en üst düzeyde yararlanmak isteyen, sınırlı internet kotası olan ya da belirli yazılımların güncellemelerden etkilenmesini istemeyen kullanıcılar için bu güncellemeleri kapatma ihtiyacı doğabilir. Ancak Windows 11, önceki sürümlere kıyasla bu konuda daha kısıtlayıcı bir yapı sunar. Güncellemeleri tamamen devre dışı bırakmak mümkün olsa da bu işlem birkaç farklı ayar üzerinden yapılmalıdır.

Windows 11 güncelleme kapatma

İlk olarak, kullanıcılar "Hizmetler" paneli üzerinden "Windows Update" servisini devre dışı bırakabilir. Bunun için klavyeden "Windows tuşu ile birlikte R harfine basarak açılan çalıştır penceresine services.msc yazılması gerekir.

Açılan hizmetler penceresinde "Windows Update" adlı hizmet bulunur. Bu hizmete çift tıklandığında karşınıza çıkan pencereden başlangıç türü "Devre Dışı" olarak seçilir ve hizmet durdurulur.

Böylece bilgisayar, yeniden başlatıldığında bile güncellemeleri arka planda başlatmaz. Fakat bu yöntem manuel bir müdahale gerektirir ve bazen Microsoft’un kendi denetimleriyle yeniden etkinleşebilir. Yani bu yöntemin kalıcılığı garanti olmayabilir ama belirli bir süreliğine güncellemeleri durdurmak isteyen kullanıcılar için oldukça etkilidir.

Bir diğer yöntem grup ilkesi düzenleyicisidir. Bu araç sayesinde sistem politikaları doğrudan yönetilebilir. Ancak bu özellik yalnızca "Windows 11 Pro, Enterprise ve Education" sürümlerinde bulunur. Başlat menüsünden "gpedit.msc" komutuyla açılan yerel grup ilkesi düzenleyicisi üzerinden "Bilgisayar Yapılandırması" altındaki "Yönetim Şablonları", ardından "Windows Bileşenleri" ve "Windows Update" bölümlerine girilir. Buradan "Otomatik Güncellemeleri Yapılandır" seçeneği bulunur ve çift tıklanarak ayar "Devre Dışı" olarak değiştirilir. Bu ayar uygulandığında Windows artık otomatik olarak güncelleme yapmaz ve kullanıcıdan manuel onay almadan işlem başlatmaz. Gelişmiş kullanıcılar için ideal olan bu yöntem sistemin güncelleme alışkanlıklarını uzun süreli olarak değiştirmede etkilidir.

Eğer kullanıcı teknik bilgilere fazla hakim değilse ve bu tür ayarlara müdahale etmek istemiyorsa, daha pratik bir yol olarak "Güncellemeleri duraklat" seçeneğini kullanabilir. "Ayarlar" menüsünden "Windows Update" sekmesine girildiğinde, "Güncellemeleri duraklat" kısmı üzerinden 1 haftalık aralıklarla erteleme yapılabilir. Bu özellik sayesinde kullanıcı, güncellemeleri geçici olarak devre dışı bırakabilir. Ancak bu seçenek en fazla 5 haftaya kadar uzatılabilir ve kalıcı bir çözüm sunmaz. Yine de kısa vadeli rahatlık arayanlar için güvenli ve kullanıcı dostu bir tercih olabilir.

Windows 11 güncellemelerini kapatmak teknik olarak mümkündür ancak Microsoft’un sistem güvenliği önceliği nedeniyle bu işlemler biraz daha karmaşık hale getirilmiştir. Güncellemeleri devre dışı bırakmadan önce, olası güvenlik açıklarını ve yazılım uyumsuzluklarını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Yine de belirli durumlarda otomatik güncellemelerin kapatılması, sistem performansını korumak ve kullanıcı kontrolünü artırmak adına faydalı bir seçenek olabilir.