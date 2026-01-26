HABER

Windows 11 kullanıcıları dikkat! Microsoft'tan ikinci acil güncelleme geldi: Hemen yükleyin!

Microsoft, ikinci acil Windows 11 güncellemesini yayınladı. Bu beklenmedik güncelleme, Microsoft'un Ocak 2026 güvenlik güncellemesiyle ortaya çıkan ve Windows 11 kullanıcılarını etkileyen hatalar sonrası yayınladığı ikinci acil güncelleme oldu.

Enes Çırtlık

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için Outlook'un çökmesine neden olan bir hatayı düzeltmek amacıyla bir başka bant dışı güncelleme daha yayınladı. Peki bu ikinci acil durum yaması neler getiriyor? İşte detaylar...

İKİNCİ ACİL WİNDOWS 11 GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR?

Engadget'ta yer alan habere göre; ikinci acil Windows 11 güncellemesi, Microsoft'un Ocak 2026 Windows güvenlik güncellemesinin ardından Outlook ve bulutta depolanan dosyalarla ilgili görülen sorunları gideriyor.

Microsoft'a göre bu güncelleme, "bulut destekli konumlarda depolanan dosyaları açan veya kaydeden" bazı uygulamaların yanıt vermez hale gelmesi veya hata mesajları görüntülemesi hatasını düzeltiyor. Bazı kullanıcılar ayrıca PST dosyaları OneDrive gibi bulut tabanlı seçeneklerde depolandığında Outlook'un çökmesi veya açılmaması sorunu yaşamıştı.

İKİSİ DE OCAK GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ SONRASI GELDİ

Öte yandan bu güncelleme, Microsoft'un bu yıl Ocak güvenlik güncellemesiyle ilgili hatalar için son dakika düzeltmesi yayınlamak zorunda kaldığı ikinci güncelleme oldu.

Windows Central'da yer alan habere göre, ilk güncelleme, 23H2 sürümünü çalıştıran bilgisayarların kapanmasını veya hazırda bekletme moduna geçmesini engelleyen ve ayrıca Uzaktan Masaüstü kullanarak Windows 11 bilgisayarlarına giriş yapmayı bozan bir sorun ortaya çıkarmıştı. Microsoft, 17 Ocak'ta yayınlanan ilk acil güncellemede bu sorunları gidermişti ancak bu süreçte Outlook, OneDrive ve Dropbox gibi uygulamalarda sorunlar meydana geldi. Haberimize konu olan ikinci acil güncelleme ise tam olarak ortaya çıkan bu son sorunları çözme amacı taşıyor.

Bu noktada belirtelim; İkinci acil güncelleme kümülatif bir güncelleme. Bu yüzden Ocak güncellemesiyle görülen sorunları düzeltmek için yalnızca bu güncellemeyi indirip yüklemeniz yeterli.

