Windows parolası nasıl kaldırılır? Windows 10 ve Windows 11'de parola kaldırma

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda açılış şifresi belirlemek mümkündür. Ayrıca bazı kullanıcılar Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlardan bireysel olarak yararlanır. Bu durumda kullanıcıların Windows parolası kaldırma işlemine yönelik olarak araştırma yapmaları söz konusu olur. Dolayısıyla Windows işletim sisteminin 10 ve 11 gibi farklı sürümlerinde parola kaldırma sürecinin nasıl ilerletildiği açıklanmalıdır.

Windows parolası nasıl kaldırılır?

Günlük yaşamda neredeyse her bir ortamda kullanılan akıllı cihazlarda Windows işletim sisteminin kurulu olması muhtemeldir. Söz edilen işletim sistemine sahip olan cihazlar ise masaüstü bilgisayar, laptop ve tablet olarak çeşitlenir. İlgili cihazlar için açılış parolası belirlemek oldukça mühimdir. Bu sayede cihazın daha emniyetli bir şekilde kullanılması mümkün hale gelir. Ancak teknolojik cihazlarını başlatırken açılış şifresi girmek istemeyen kullanıcılar Windows parola kaldırma işlemini tamamlayabilir.

Windows parolası kaldırma işleminin uygulama adımları işletim sisteminin güncel sürümüne göre değişkenlik gösterir. Dolayısıyla Windows 10 ve 11 sürümleri için geçerli olan parola kaldırma adımları aşağıdaki alt başlıklar ile sıralanmalıdır.

Windows 10 parola kaldırma işleminin adımları

Kullandığı teknolojik cihazda Windows 10 işletim sistemi sürümü yüklü olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek parola kaldırma işlemini tamamlayabilir:

Öncelikle başlat menüsüne tıklanır ya da Windows ve R tuşlarına aynı anda basılır.

Ardından arama kutucuğu bölümüne netplwix yazılır.

Daha sonra şifre kaldırma işlemiyle ilişkilendirilen hesap seçilir.

Üst kısımdaki kutucuğun işareti kaldırılarak uygula seçeneğine tıklanır.

Microsoft hesap bilgileri sisteme aktarılarak işleme devam edilir.

Windows 10 bilgisayar parolası kaldırma işlemini başarılı bir şekilde sonlandırmak için tamam opsiyonuna tıklanır.

Windows 11 parola kaldırma işleminin adımları

Windows 11’in kurulu olduğu cihazları kullanan bireyler parola kaldırma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki aşamaları tamamlamalıdır: