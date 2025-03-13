Windows parolası nasıl kaldırılır? Windows 10 ve Windows 11'de parola kaldırma

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda açılış şifresi belirlemek mümkündür. Ayrıca bazı kullanıcılar Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlardan bireysel olarak yararlanır. Bu durumda kullanıcıların Windows parolası kaldırma işlemine yönelik olarak araştırma yapmaları söz konusu olur. Dolayısıyla Windows işletim sisteminin 10 ve 11 gibi farklı sürümlerinde parola kaldırma sürecinin nasıl ilerletildiği açıklanmalıdır.
Günlük yaşamda neredeyse her bir ortamda kullanılan akıllı cihazlarda Windows işletim sisteminin kurulu olması muhtemeldir. Söz edilen işletim sistemine sahip olan cihazlar ise masaüstü bilgisayar, laptop ve tablet olarak çeşitlenir. İlgili cihazlar için açılış parolası belirlemek oldukça mühimdir. Bu sayede cihazın daha emniyetli bir şekilde kullanılması mümkün hale gelir. Ancak teknolojik cihazlarını başlatırken açılış şifresi girmek istemeyen kullanıcılar Windows parola kaldırma işlemini tamamlayabilir.
Windows parolası kaldırma işleminin uygulama adımları işletim sisteminin güncel sürümüne göre değişkenlik gösterir. Dolayısıyla Windows 10 ve 11 sürümleri için geçerli olan parola kaldırma adımları aşağıdaki alt başlıklar ile sıralanmalıdır.
Kullandığı teknolojik cihazda Windows 10 işletim sistemi sürümü yüklü olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek parola kaldırma işlemini tamamlayabilir:
Windows 11’in kurulu olduğu cihazları kullanan bireyler parola kaldırma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki aşamaları tamamlamalıdır:
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