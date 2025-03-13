HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Windows parolası nasıl kaldırılır? Windows 10 ve Windows 11'de parola kaldırma

Windows parolası nasıl kaldırılır? Windows 10 ve Windows 11'de parola kaldırma

Burcu Tufan Burcu Tufan
13.03.2025 16:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Windows parolası söz konusu işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlarda güvenlik amacıyla tercih edilir. Bu işletim sistemine sahip olan cihazları kullanan bazı bireyler ise açılış şifresini iptal etmek ister. Dolayısıyla Windows parola kaldırma işleminin pratik adımlarla tamamlandığı belirtilebilir. İlgili işlemin kısa sürede doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için de Windows 10 ve 11 sürümlerinde parola kaldırma aşamaları sıralanmalıdır.

Windows parolası nasıl kaldırılır? Windows 10 ve Windows 11'de parola kaldırma

Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda açılış şifresi belirlemek mümkündür. Ayrıca bazı kullanıcılar Windows işletim sisteminin kurulu olduğu cihazlardan bireysel olarak yararlanır. Bu durumda kullanıcıların Windows parolası kaldırma işlemine yönelik olarak araştırma yapmaları söz konusu olur. Dolayısıyla Windows işletim sisteminin 10 ve 11 gibi farklı sürümlerinde parola kaldırma sürecinin nasıl ilerletildiği açıklanmalıdır.

Windows parolası nasıl kaldırılır?

Günlük yaşamda neredeyse her bir ortamda kullanılan akıllı cihazlarda Windows işletim sisteminin kurulu olması muhtemeldir. Söz edilen işletim sistemine sahip olan cihazlar ise masaüstü bilgisayar, laptop ve tablet olarak çeşitlenir. İlgili cihazlar için açılış parolası belirlemek oldukça mühimdir. Bu sayede cihazın daha emniyetli bir şekilde kullanılması mümkün hale gelir. Ancak teknolojik cihazlarını başlatırken açılış şifresi girmek istemeyen kullanıcılar Windows parola kaldırma işlemini tamamlayabilir.

Windows parolası kaldırma işleminin uygulama adımları işletim sisteminin güncel sürümüne göre değişkenlik gösterir. Dolayısıyla Windows 10 ve 11 sürümleri için geçerli olan parola kaldırma adımları aşağıdaki alt başlıklar ile sıralanmalıdır.

Windows 10 parola kaldırma işleminin adımları

Kullandığı teknolojik cihazda Windows 10 işletim sistemi sürümü yüklü olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek parola kaldırma işlemini tamamlayabilir:

  • Öncelikle başlat menüsüne tıklanır ya da Windows ve R tuşlarına aynı anda basılır.
  • Ardından arama kutucuğu bölümüne netplwix yazılır.
  • Daha sonra şifre kaldırma işlemiyle ilişkilendirilen hesap seçilir.
  • Üst kısımdaki kutucuğun işareti kaldırılarak uygula seçeneğine tıklanır.
  • Microsoft hesap bilgileri sisteme aktarılarak işleme devam edilir.
  • Windows 10 bilgisayar parolası kaldırma işlemini başarılı bir şekilde sonlandırmak için tamam opsiyonuna tıklanır.

Windows 11 parola kaldırma işleminin adımları

Windows 11’in kurulu olduğu cihazları kullanan bireyler parola kaldırma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki aşamaları tamamlamalıdır:

  • İlk olarak başlat kısmından ayarlar menüsü açılır.
  • Daha sonra hesaplar yazısına tıklanır.
  • Erişim sağlanan sekmede oturum açma seçenekleri başlığından yararlanılır.
  • Oturum açma yolları bölümünde yer alan PIN (Windows Merhaba) opsiyonuna tıklanır.
  • Kaldır yazısına tıklanarak hesap bilgileri sisteme aktarılır.
  • Son adımda ise Windows parolasını kaldırmak için tamam seçeneğine tıklanır.
Didim’de 82 bin 760 adet doldurulmuş makaron ele geçirildiDidim’de 82 bin 760 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebiTrump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi
Anahtar Kelimeler:
windows 10 Windows işletim sistemi Windows 11 şifre windows
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir

Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.